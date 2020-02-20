阿嬤牌高級甜點「蓮霧加砂糖」 網驚：台南吃法？

網友日前在臉書社團「爆廢公社」分享蓮霧加砂糖的吃法，透露這是阿嬤的小撇步，小時後覺得滋味像「高級甜點」般美味，許多民眾初次見到這種吃法，大感不可思議，留言直呼「台南吃法？」

照片中可見，蓮霧中間的蒂頭部份被挖空，中間灑上滿滿的砂糖，簡直是螞蟻人的最愛。原PO表示，「我是高雄人，小時後外婆都這樣弄蓮霧給我們吃，中間的梗挖掉用砂糖填滿，好吃到讓人融化」。

對此，有網友解釋以前蓮霧沒經過改良，屬於酸脆口感蓮霧味又重，所以才把中間挖掉放二砂糖吃，也有民眾表示，南部古早吃法番茄和蓮霧就是要沾醬油膏、薑泥、甘草以及白糖吃才夠味。

貼文一出，引來網友熱烈討論，「不怕得糖尿病嗎哈哈」、「好酷！我台南人第一次看到」、「我是台南人也不可能這樣吃XD」、「居然沒試過如此奢侈的吃法」、「我以為小時候楊桃切片沾砂糖就很誇張了，這直接把水果挖成碗裝砂糖吃…」、「大開眼界下次來試試」。