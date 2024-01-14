Maktar獲邀國家隊參展全球最大CES 攜業界首款USB 3 P4s登場

邁入第52屆的美國國際消費性電子大展CES （Consumer Electronics Show）於拉斯維加斯盛大展開， 參展項目包含5G、人工智慧（AI）、智慧醫療、AR／VR虛擬實境等，吸引全球超過150個國家，逾4000家科技廠商與會，各種嶄新科技一併亮相。

國科會攜手國發會、經濟部、數位發展部，帶領近百家台灣新創國家隊至美國參加2024年CES參展，全球手機備份裝置領導品牌Maktar民傑資科也獲邀出席盛會，首站經濟部產業技術司於舊金山與臺美新創生態圈共同辦理的Taiwan Demo Day，邀請2024 CES TTA臺灣館的35家新創代表交流，Maktar在3分鐘的簡報環節，一舉榮獲「最佳新創路演獎」，展現最高榮耀。而在CES展會現場，Maktar領先業界技術，曝光首款USB 3的MFi蘋果認證儲存裝置「口袋相簿Piconizer 4s」，1G影片傳輸僅需13秒，速度大幅提升，並提供資料上鎖功能，進一步強化外接儲存裝置的安全性，吸引許多投資人目光。

Maktar創辦人陳良信觀察，隨著AI科技發展演變，加上手機設備日益更新，拍照、錄影的需求增多，消費市場所需的空間容量也越來越大，儲存設備已經走到了「回不去」小容量的境界，以Maktar推出的明星商品 Qubii 備份豆腐及Piconizer口袋相簿為例，購買容量1TB的消費族群倍增，手機市場分眾已日益變化。