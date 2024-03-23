爆可愛的香蕉味皮卡丘！ 全家「皮卡丘香蕉牛奶霜淇淋」新上市 超萌皮卡丘紙杯、寶可夢奶昔一次收服

寶可夢迷要瘋掉了！馬來西亞全家便利商店繼上次與寶可夢合作，推出耿鬼聯名「藍莓霜淇淋」之後，這回再度攜手超高人氣的皮卡丘打造聯名紙杯和甜筒杯套，並推出和皮卡丘一樣顏色的「香蕉牛奶霜淇淋」、更同步開賣香蕉口味奶昔，熱愛皮卡丘的朋友最近去馬來西亞一定要試試！

圖／翻攝IG@familymartmy

馬來西亞的全家霜淇淋也很吸睛，最新推出寶可夢霜淇淋系列第二彈，以皮卡丘的黃色做發想，打造這款香濃的香蕉牛奶口味，搭配上皮卡丘的可愛包裝，視覺感超級治癒啊！

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此外，寶可夢粉絲們不能錯過的還有「杯裝霜淇淋」，杯身上有超萌的皮卡丘模樣，吃完一定要帶回家收藏，更同步加碼推出聯名杯身的「香蕉口味奶昔」，香甜滋味肯定要吃吃看，剛好都是在台灣還沒有販售的，正在馬來西亞旅行的寶可夢粉絲們品嚐新品，還能擁有一份可愛紀念品的機會哦！