寶可夢霜淇淋！全家聯名寶可夢新推「耿鬼藍莓霜淇淋」 加碼「妙蛙種子」系列飲品超欠喝

每當提及海島度假，峇里島一直以來都是台灣人心中的首選之一，兩地之間不但設有直飛的固定航班，且幾乎全年氣候如夏，最重要的是島上遍佈壯麗遼闊的自然景觀，又有清澈見底的海洋生態。而旅客們在大開眼界之餘，也別忘了選擇一家最符合期望的度假村，打造出畢生難忘的旅途。

2024-02-15 11:00