寶可夢霜淇淋！全家聯名寶可夢新推「耿鬼藍莓霜淇淋」 加碼「妙蛙種子」系列飲品超欠喝
夢幻紫＋寶可夢！不讓台灣全家專美於前，馬來西亞全家同樣與寶可夢聯名，推出超吸睛的「藍莓霜淇淋」並搭配寶可夢「耿鬼」專屬包裝，還有以「妙蛙種子」為主題的系列飲品，驚豔萌度是粉絲們一看到都會尖叫的程度！
寶可夢聯名再一波！馬來西亞全家便利商店攜手「寶可夢」推出以「耿鬼」為主軸色的「藍莓霜淇淋」及「藍莓奶昔」，甜筒與杯型包裝上統統印有耿鬼圖樣，搭配藍莓霜淇淋呈現夢幻粉紫色超好拍，不少台灣粉絲都羨慕敲碗「台灣也要啦」、「什麼時候台灣也能有」。
除了耿鬼外，馬來西亞全家加碼「妙蛙種子」系列新飲品，結合代表色藍綠色，以酪梨、鳳梨及百香果打造妙蛙種子飲品，像是酪梨奶茶、酪梨拿鐵、百香果鳳梨飲等，除了顏色特殊外，杯子上還能看到妙蛙種子、耿鬼、皮卡丘的可愛模樣，真的太欠收啦！
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