抹茶控爆吃一個月！盤點「3月抹茶月」必吃甜點 高顏值「抹茶霜淇淋、抹茶歐蕾泡芙」銅板價都吃得到

3月抹茶月！即將進入新的月份，各業者也紛紛釋出限定新品的消息。經過多方資訊統整，「抹茶」榮登3月主角，除了全家抹茶霜淇淋回歸外，還有「抹茶歐蕾泡芙、抹茶雪糕」等抹味甜點接連登場。準備叫上你的抹茶控搭子一起打卡吃起來。

示意圖。圖／全家便利商店提供

全家「靜岡抹茶霜淇淋」於3月敲碗回歸，預計3/5正式上新。雙口味還能搭配巧克力霜淇淋，高顏值兼顧美味程度，令不少霜淇淋控、抹茶控都超期待。

⬤ beard papa’s

beard papa’s 3月限定口味「抹茶歐蕾泡芙」，加碼再推全新「紅豆派」。圖／beard papa’s提供

泡芙爺爺的3月限定口味「抹茶歐蕾泡芙」將於3/1登場，在經典卡士達與鮮奶油中加進靜岡抹茶粉，製成抹茶歐蕾卡士達內餡，一口爆漿超過癮。此外，另有3月全新限定「紅豆派」，蓬鬆派皮搭配香草卡士達或抹茶歐蕾卡士達、綿密紅豆餡，重現最強美味組合。（微風台北車站門市無販售紅豆派）

⬤ 辻利茶舖

辻利茶舖「抹茶芝芝茶凍雪糕」於全家便利商店獨家販售，售價55元。圖／辻利茶舖提供

抹茶控愛店「辻利茶舖」推出飲品變雪糕的美味新品「抹茶芝芝茶凍雪糕」，加入日本上等抹茶粉、奶香芝士和抹茶凍，口感層次超豐富，即日起於全家便利商店獨家販售，3/19前還有抹茶季優惠「同價位第二件6折」。