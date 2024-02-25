少女心爆擊！7-11「3月新品霜淇淋」獨家曝光 粉嫩系霜淇淋再加一 開賣日快筆記

3月新品霜淇淋來了！即將步入三月，7-ELEVEN霜淇淋也將迎來新口味，本次登場的是少女心新品「櫻花玫瑰霜淇淋」，特別營造味蕾上的春日風情。不少網友看到新訊紛紛表示「太期待了」、「櫻花玫瑰吃爆」等不及要一嘗新滋味。

7-ELEVEN的限量「草莓開運霜饗霜淇淋」同樣擁有粉色夢幻外型。圖／7-ELEVEN提供

搶先全家霜淇淋新口味曝光，7-ELEVEN 3月霜淇淋口味為呼應春季的「櫻花玫瑰霜淇淋」，粉嫩櫻花與玫瑰香的組合，想像起來既協調又充滿神秘感，加上粉紅外型一整個少女心噴發。IGer老咩分享新資訊後，吸引許多網友留言回應「(看起來)好美」、「這個口味我可以」、「期待實體的顏色」等。

7-ELEVEN 3月新品霜淇淋「櫻花玫瑰」口味曝光，引發網友討論（圖片僅為示意圖，實品以官方消息為準）。圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權

至於開賣日，「櫻花玫瑰霜淇淋」預計於3月6日起上市，實品外型與滋味就待正式登場的那天揭曉啦！喜歡玫瑰味的朋友可以先筆記起來了。

7-ELEVEN曾推出多款粉嫩系霜淇淋，如季節限定「蜜桃霜淇淋」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN 3月新品「櫻花玫瑰霜淇淋」開賣資訊

開賣日：預計為3/6

備註：實品霜淇淋以官方公布為準