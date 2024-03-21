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秀身分證買一送一！ 星巴克快閃2天「買一送一好友分享」 對中證件2碼開喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉專
圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉專

大家最愛的買一送一又來了！ 星巴克優惠不斷，除了星巴克數位體驗活動天天可抽買一送一、第二杯半價等優惠，即將推出3/28、3/29限時2天快閃「歡慶26週年星巴克生日快樂」買一送一好友分享日活動，粉絲們準備開喝！

歡慶26週年，即日起至4/1止，星巴克「週年限定數位體驗」，天天抽買一送一、第二杯半價、指定品項優惠等。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克也將於3/28起至3/29，推出歡慶26週年買一送一好友分享日活動，活動期間11:00～20:00只要到全台星巴克，無論是身分證、健保卡、學生證、工作證等各種證件，上面有出現2、6兩個數字，購買二杯特大杯風味/冰熱一致的飲料，可享有買一送一優惠！

圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁
圖／星巴克咖啡同好會粉絲頁

星巴克對證件買一送一

優惠時間：2024/3/28、3/29 11:00~20:00

優惠內容：任一證件上有2、6數字，可享特大杯買一送一優惠

注意事項：活動詳情，依星巴克官方公告為主

星巴克數位體驗活動

活動期間：即日起至4/1，兌換期間為獲券T+2日後，最後兌換為4/3

活動內容：完成簡單遊戲體驗，即可以獲得隨機贈送優惠券

圖／翻攝星巴克官網
圖／翻攝星巴克官網

圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉專
圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉專

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咖啡 星巴克 買一送一

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