秀身分證買一送一！ 星巴克快閃2天「買一送一好友分享」 對中證件2碼開喝
大家最愛的買一送一又來了！ 星巴克優惠不斷，除了星巴克數位體驗活動天天可抽買一送一、第二杯半價等優惠，即將推出3/28、3/29限時2天快閃「歡慶26週年星巴克生日快樂」買一送一好友分享日活動，粉絲們準備開喝！
歡慶26週年，即日起至4/1止，星巴克「週年限定數位體驗」，天天抽買一送一、第二杯半價、指定品項優惠等。
星巴克也將於3/28起至3/29，推出歡慶26週年買一送一好友分享日活動，活動期間11:00～20:00只要到全台星巴克，無論是身分證、健保卡、學生證、工作證等各種證件，上面有出現2、6兩個數字，購買二杯特大杯風味/冰熱一致的飲料，可享有買一送一優惠！
星巴克對證件買一送一
優惠時間：2024/3/28、3/29 11:00~20:00
優惠內容：任一證件上有2、6數字，可享特大杯買一送一優惠
注意事項：活動詳情，依星巴克官方公告為主
星巴克數位體驗活動
活動期間：即日起至4/1，兌換期間為獲券T+2日後，最後兌換為4/3
活動內容：完成簡單遊戲體驗，即可以獲得隨機贈送優惠券
編輯推薦
- 山楂烏龍來了！台北迎首間「茶之魔手」 店址、開幕時間曝光
- 連續24天買一送一！ 星巴克咖啡尋寶「26週年數位體驗」先領券
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言