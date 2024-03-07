連續26天買一送一！ 星巴克咖啡尋寶「26週年數位體驗」先領券 加碼「全品項85折」

民眾最愛的星巴克數位體驗活動又來了！星巴克歡慶26週年，最新推出「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗3月11日開跑，提早3月9日就能領券、同時可兌換到獲券日後2天，連續26天開喝「買一送一」、「第二杯半價」好康折扣！同步迎來38婦女節，26週年購物派對加碼「全品項85折」，超划算優惠快把握。

圖／翻攝星巴克官網

為歡慶進入台灣市場26周年，星巴克自3月11日起至4月1日推出最新「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗，活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得，完成數位體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，其中包括國人最愛的「買一送一」、「第二杯半價」等優惠。

活動可提早3月9日、3月10日預領券，兌換期間為「獲券日+2天」，最後兌換至4月3日。每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

同時星巴克購物派對歡慶26週年，遇上38婦女節，自3月8日及3月22日推出星巴克「全品項85折」優惠，含咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡/生活用品(不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值)，另外活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得「滿額贈」特大杯好友分享優惠券一張。