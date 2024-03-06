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38婦女節「飯店餐飲優惠」寵愛女生！3人同行吃到飽免費、第2人只要38元 消費加贈小蛋糕、馬卡龍、氣泡酒

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

迎接3/8國際婦女節，最寵愛女性的月份快把握！各大飯店、餐廳推專屬優惠活動紛紛響應，包含台北高雄萬豪酒店皆對女性同行用餐享有8折，台北六福萬怡穿粉色系打卡，平日午餐Buffet第2人最低38元起，還能來趟專屬女性旅人的美麗小旅行，快揪閨密、媽媽一起吃好料！

◎台北萬豪酒店

圖／萬豪酒店提供
圖／萬豪酒店提供

自即起至3/15期間，台北萬豪酒店不分平假日於館內6間餐廳享指定餐飲優惠。其中，Garden Kitchen4人同行且有女性同桌用餐，該桌享88折優惠；Lobby Lounge，女性賓客享期間限定「莓好繽菓」草莓下午茶88折優惠；INGE’S Bar& Grill則推出限定女力特調每杯500元+10%。此外，凡是女性賓客消費，皆享「氣泡酒單杯買1送1」。

◎台北凱達大飯店

百宴自助餐廳推出優惠，屬龍或姓名中有龍或鳳字，都可享半價入場吃到飽。圖/台北凱達提供
百宴自助餐廳推出優惠，屬龍或姓名中有龍或鳳字，都可享半價入場吃到飽。圖/台北凱達提供

凱達大飯店百宴自助餐廳祭出四人同行一人免費之優惠，平日午晚餐每人只要918元起。住房部份則與高端護膚品牌「KOZI」合作推出「寵愛專案」，平日每晚4,388元起，可享隔日自助式早餐，再加贈價值1,680元的KOZI明星精華保養組乙份。

◎台北凱撒大飯店

Checkers自助餐廳。　圖：台北凱撒大飯店／提供
Checkers自助餐廳。　圖：台北凱撒大飯店／提供

Checkers自助餐廳平日晚餐時段，兩位女性同行用餐，第二位享38折優惠，折扣後每位只要859元起，每日限量38組；王朝中餐廳用餐同桌只要有女性賓客，即可享38元加購原價165元的熱門港點叉燒酥乙份。住房則推出「花現台北」專案，平日兩人入住每晚3,800元起，贈送春季野餐盒乙份及連鎖咖啡100元抵用券1張，連續入住再加贈台北雙層觀光巴士票2張。

◎板橋凱撒大飯店

圖／板橋凱撒大飯店
圖／板橋凱撒大飯店

板橋凱撒大飯店推出「女王養成記」住房專案，即日起至4/30止，入住每晚4,499元起，含隔日自助早餐與27樓行政酒廊專屬禮遇。

◎台北新板希爾頓酒店

圖／台北新板希爾頓酒店
圖／台北新板希爾頓酒店

台北新板希爾頓酒店「悅市集自助餐廳」，於每週三及3月8日當天午晚餐期，凡兩位女性用餐，優惠可享第二位38折、平均每人853元，或是同桌用餐只要有女性賓客即享整桌85折；「青雅中餐廳」限定推出手工港點，包含女神菊花酥、娘子桂花凍、菊花炸春捲及玫瑰花蝦餃，每份120元起至280元。

◎台北六福萬怡酒店

圖／台北六福萬怡酒店提供
圖／台北六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店即起至3/31，「敘日全日餐廳」平日午餐餐期凡著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，獎項分別為平日午餐最高享第二人只要38元、第二人38折、第二人5折，粵亮廣式料理四人用餐加贈繽紛蝦，以及大廳酒吧限定特調「女王陛下」只要400元。

◎神旺商務酒店

銀柏廳。圖／神旺商務酒店官網
銀柏廳。圖／神旺商務酒店官網

神旺商務酒店「銀柏廳」春日主題新菜色，即日起雙人同行指定套餐可享85折優惠，每人最低消費836元起。凡於3/8國際婦女節及3/14白色情人節當日用餐之賓客，每桌依人數贈送餐廳特製「甜蜜馬卡龍」。

◎將捷金鬱金香酒店

圖／將捷金鬱金香酒店
圖／將捷金鬱金香酒店

淡水將捷金鬱金香酒店，自即日起至3/8快閃推出「女王節住房專案」，凡週日至週五入住「高級客房一泊一食」3,888 元、「河景客房一泊一食」4,888元，加購河畔餐廳晚餐再享第2位38折，限3/31前入住。

◎日勝生加賀屋國際溫泉飯店

圖／日勝生加賀屋國際溫泉飯店官網
圖／日勝生加賀屋國際溫泉飯店官網

快揪閨蜜同遊，日勝生加賀屋國際溫泉飯店推出「閨蜜專案」，自即起至4/30，凡入住此專案之住客，第三位貴賓免加價(不限大人或兒童)，第四位貴賓正常加價，風週一至週四入住，加碼每房贈送限量「龍．金箔蜂蜜蛋糕」乙條，贈完為止。

◎新竹喜來登大飯店

圖／新竹喜來登大飯店提供
圖／新竹喜來登大飯店提供

新竹喜來登大飯店即日起至3/8，凡女性用餐即可享有各禮遇，包含1F大廳酒吧 午餐餐期用餐消費，即贈精美小蛋糕一份；2F盛宴自助餐廳，下午茶餐期直接半價優惠；還有2F迎月庭鐵板與日式料理 ，午與晚餐消費滿額贈龍蝦料理一份或紅酒一瓶；4F采悅軒中餐廳現在午或晚餐消費贈百合蘆筍明蝦一份。

◎關西六福莊生態渡假旅館

圖／關西六福莊生態渡假旅館官網
圖／關西六福莊生態渡假旅館官網

關西六福莊即日起至6/14推出「女神出遊」住房專案，雙人入住「剛果草原」房型，享早餐、六福村兩日入園手環，二擇一「好望角茶香風味晚餐2客」或「客茶館_六國茶室2人」，若平旺日入住加碼免費招待第3~4位女性免費入住，每晚11,000元+10%。

◎高雄萬豪酒店

圖／萬豪酒店提供
圖／萬豪酒店提供

高雄萬豪酒店推出3位女性同行享8折的餐飲優惠，自即起至3/29，每週一至週五的午、晚餐時段，每滿3位女性賓客同行，該三位賓客即享有8折優惠；M烘焙坊自即起至3/31，消費烘焙麵包及單片蛋糕，滿3項即享8折優惠。

◎墾丁凱撒大飯店

圖／墾丁凱撒大飯店
圖／墾丁凱撒大飯店

墾丁凱撒大飯店發現西餐廳推出兩人同行用餐，第二位只要538元，原價每位1,188元；住房推出「舒活女王」專案，兩人同行入住花園客房，每位3,825元起，享活力自助早餐再贈雙人SPA療程或海上帆船體驗。

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