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獨家貓福珊迪萌萌造型上市！ 「肯德基 × ofusand 貓福珊迪」聯名限定Ｋ哇伊套餐 買就送療癒周邊造型貼紙、L夾

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／肯德基提供
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貓控準備收藏！ 肯德基這回與日本高人氣「mofusand 貓福珊迪」共同打造萌萌聯名合作，推出3組貓福珊迪Ｋ哇伊限定套餐，加上全新「黃金超蝦塊」，還可享買套餐優惠就可獲得造型貼紙或是L夾喔，粉絲們手刀追了！

圖／肯德基提供
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3/26起獨家推出「肯德基 × ofusand 貓福珊迪」限定包裝，可以欣賞貓福珊迪穿上招牌蛋撻、咔啦脆雞、炸雞桶餐新裝超級療癒，全球獨家三款超萌限定版包裝（中瓦楞盒、XL餐、原味蛋撻禮盒）、三種「貓福珊迪K哇伊限定套餐」，包含同樂餐、雙人餐、XL餐，更於限定套餐中加入包裹滿滿Q彈蝦肉的黃金超蝦塊(一份單點$59/加價購$55)。

圖／肯德基提供
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3/26至3/28在官網/PK APP限時搶先預購三種貓福珊迪Ｋ哇伊限定套餐，包含同樂餐、雙人餐、XL餐，3/29正式開賣與開放取餐，購買系列套餐再送貓福珊迪Ｋ哇伊獨家造型貼紙或L夾(贈送款式隨機，不可指定，數量有限送完為止)。

本次聯名特別設計5款治癒小物！購買「同樂餐」即贈L夾+貼紙、點「雙人餐」與「XL餐」則分別贈送L夾及貼紙，每一款都太可愛，讓人忍不住立刻就收藏。

圖／肯德基提供
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此外，喜歡貓福珊迪的人一定要衝！3/26起貓福珊迪將現身肯德基全台門市，台北南京東二數位未來店在窗戶外、智能快取櫃也加入貓福珊迪限定造型，與台北台大、台中五權西、高雄大順二共四間門市，化身貓福珊迪特色旗艦店，可以在肯德基各門市窗戶發現貓福珊迪蹤跡！

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