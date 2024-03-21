亞尼克100元生乳捲！亞尼克旗艦店新開幕「3重寵粉優惠」 打卡送波士頓、搶吃全台最強布丁

100元冠軍生乳捲要搶！經過閉店潮後，生乳捲名店「亞尼克」歡慶內湖旗艦店重新開幕，祭出限量「100元原味生乳捲」，以及「來店打卡贈經典波士頓」等福利回饋廣大支持者，3/23開幕當日現場更有「隱藏版彩蛋」，內湖人有地利之便當然手刀先衝啦！

圖／摘自Google地圖 網友Lisa

內湖旗艦店。圖／亞尼克提供

▶︎ 亞尼克內湖門市 開幕慶三重優惠

知名連鎖甜點「亞尼克」為慶內湖旗艦店20週年，特別於3/23盛大新開幕，同步帶來3重好康等著甜點控們一同來共襄盛舉。

第一重直接祭出最搶手的「100元原味生乳捲」，3/23開幕日早上9:30起發放號碼牌，限量100名，每人限購一條；第二重為「來店打卡贈經典波士頓」，FB/IG打卡並標記2位好友即送「經典波士頓」一片，3/23至4/7、每日限量30份；第三重則是卡友限定，3/23至3/25，到店消費不限金額即贈「宇治抹茶生乳捲切片」一片，每日限量100份（消費不含百元生乳捲）。

原味生乳捲。圖／亞尼克提供

經典波士頓。圖／亞尼克提供

2024烘焙大賞評選出爐，勇奪最強布丁銅獎的亞尼克「生乳蒸布丁」深受肯定與消費者青睞，使用100%新鮮牛奶製作，馬達加斯加香草籽看得到也吃得到，搭配濃苦焦糖順口不甜膩，看似平凡卻不簡單的上癮滋味，身為布丁控是絕對不能錯過的。

圖／亞尼克提供

亞尼克 內湖旗艦店

地址：台北市內湖區瑞湖街178巷15號

重新開幕日：2024/3/23

三重優惠活動資訊：

【100元原味生乳捲】3/23開幕當天早上9:30起發放號碼牌，100元原味生乳捲限量100名，每人限購一條

【來店打卡禮】3/23至4/7，FB/IG打卡並標記2位好友即送「經典波士頓」一片，每日限量30份

【卡友限定】3/23至3/25，到店消費不限金額即贈「宇治抹茶生乳捲切片」一片，每日限量100份（消費不含百元生乳捲）

備註：優惠活動以官網/FB公告為準