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騎車跨5縣市就為吃它！南部「老字號甜點店」攜月銷萬瓶「手工布丁」快閃台中

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖 網友C C、新光三越台中中港店粉專
圖／摘自Google地圖 網友C C、新光三越台中中港店粉專

南部人氣不敗甜點店「歐貝拉洋菓子專門店」首發快閃台中，帶來每月熱銷萬瓶的綿密「手工布丁」，蛋糕泡芙也都各有擁護者支持，甚至有網友曾從苗栗騎車到台南門市，就為一嘗超人氣的搶手好滋味。

圖／新光三越台中中港店粉專
圖／新光三越台中中港店粉專

圖／摘自Google地圖 網友SIAO-HUI LI
圖／摘自Google地圖 網友SIAO-HUI LI

全台第一家日式洋菓子手工餅乾專門店「歐貝拉洋菓子專門店」在高雄、台南設有據點，是不少南部人記憶中的甜點老字號，還被網友收藏為「十年愛店」。3/20起，歐貝拉將首發快閃台中新光三越，特別是主打招牌「手工布丁」更是月銷萬瓶，原味、抹茶紅豆、巧克力、芝麻、沖繩黑糖等口味統統都要吃，口感濃郁綿密，好吃到停不下來。本次台中快閃櫃也推出「6入布丁+專屬保冷袋」優惠組合，一次嘗鮮帶回家。

圖／新光三越台中中港店粉專
圖／新光三越台中中港店粉專

快閃櫃示意圖。圖／歐貝拉洋菓子專門店粉專
快閃櫃示意圖。圖／歐貝拉洋菓子專門店粉專

此外，歐貝拉還有軟萌「小熊蛋糕」、季節限定草莓塔、榛果夏威夷蛋糕等甜點都是必買單品，而超搶手的「泡芙」則建議先打電話預約，才不會空手而回喔。台中的甜點控不用特意南下，能夠就近現買現吃啦！

圖／歐貝拉洋菓子專門店粉專
圖／歐貝拉洋菓子專門店粉專

歐貝拉洋菓子專門店 台中快閃櫃

快閃期間：2024/3/20～2024/5/8

地點：台中市西屯區台灣大道三段301號（新光三越中港店B2F）

圖／歐貝拉洋菓子專門店粉專
圖／歐貝拉洋菓子專門店粉專

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巧克力 布丁 抹茶 新光三越 泡芙 甜點 蛋糕

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