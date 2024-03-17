BUNNIES又衝了！NewJeans台北快閃加場 超搶手「飛天小女警」聯名周邊齊發 再跟「巨型兔兔」打卡留下最萌回憶
先前NewJeans快閃店登台掀起粉絲探店風潮，這次NewJeans又再度進駐百貨開設快閃店，現場不僅有超多毛茸茸可愛周邊，還有超大型「bunini」駐店迎賓讓粉絲拍到飽。活動還有倒數一週，記得約上你的追星小夥伴一起來打卡。
繼NewJeans快閃高雄後，本次再度北上插旗新光三越台北南西店，把在高雄快閃店超熱賣的「THE POWERPUFF GIRLS X NewJeans」全新系列商品統統帶上來，像是聯名愛心抱枕、購物袋、束口收納袋等眾多韓國直輸商品，數量有限、售完為止，不論是BUNNIES還是飛天小女警的粉絲都好心動，直呼「錢錢又要不見了」。
此外，本次台北快閃店現場也有超大型的「bunini」兔兔可以大拍特拍，期間限定的兔兔拍貼機更是不能錯過，排隊也要跟好姐妹一起拍起來。快閃活動就到3/24，把握週末時間、逛街兼打卡囉！
NewJeans POP UP STORE
快閃期間：即日起～3/24
地址：新光三越台北南西店一館9F活動會館
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