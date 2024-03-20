炸雞接著吃！頂呱呱「超殺激省4組合」限時5天 爽嗑「6塊台式薄皮嫩雞」荷包不哭哭
炸雞接棒繼續吃！拿坡里生日慶「199元大披薩、炸雞桶」最後一天，最台速食「頂呱呱」接力祭出激省優惠，招牌呱呱包加炸雞只要99元，炸雞控還有「炸雞＋雞腿」組合優惠價，現省近百元，直接再吃5天。
繼拿坡里推出199元生日慶優惠後，台味速食「頂呱呱」加碼推出月底省錢大賞，即日起至3/24連續5天，祭出「4款美味優惠組合」，超值「雞呱A組」、「勇薯B組」100元有找，不論是想吃雞皮尬油飯的招牌呱呱包、台式薄皮嫩雞，還是涮嘴雞塊、外酥內軟地瓜薯條統統有。
而專為炸雞控設計的兩組超激省優惠則分別是「6塊雞飽足組」和「6塊雞辣台組」。「6塊雞飽足組」含原味炸雞3塊、原味雞腿3支，下殺74折；「6塊雞辣台組」則吃得到辣味炸雞3塊、辣味雞翅3支，一口就讓嗜辣者欲罷不能。月底也能大口吃雞、不吃土。
頂呱呱「99最激省」活動資訊
活動日期：2024/3/20～2024/3/24
活動內容：
【雞呱A組】特價99元（原價125元）
原味炸雞1塊、呱呱包1顆
※原味炸雞部位恕不指定
【勇薯B組】特價99元（原價125元）
阿勇雞塊6塊、地瓜薯條1份
※阿勇雞塊附田園醬
【6塊雞飽足組】特價269元（原價360元）
原味炸雞3塊、原味雞腿3支
【6塊雞辣台組】特價299元（原價372元）
辣味炸雞3塊、辣味雞翅3支
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