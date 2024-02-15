名人帶路｜跟著房思瑜玩西貢 文青咖啡廳、地質步道、浮潛與划獨木舟，一次滿足！

印象中的「香港」，是不是總是生活步調急促、周圍充斥著高樓大廈呢？其實迷人的香港擁有許多不同的面向，不僅可以登山、戲水、划獨木舟，甚至可以浮潛！讓我們跟著「Outdoor女神－房思瑜」的腳步，探索既文青又能擁抱大自然的香港「西貢路線」吧！

香港的西貢地區是戶外愛好者的天堂。圖／房思瑜提供

被譽為「香港後花園」的西貢，以美麗的島嶼海灘、古樸漁村，以及豐富的可口海鮮聞名，是許多香港本地人假日放鬆心情的好去處。本身相當熱愛戶外活動的房思瑜前來風光明媚的西貢，特別體驗當地「海上獨木舟」，不僅享受大海的魅力，更能穿梭在礁岩之間，近距離欣賞西貢知名的海岸地貌。

有「香港後花園」之稱的西貢，是個擁有美麗沙灘和古樸漁村的景點。記者黃顯翔／攝影

西貢可以包船，體驗獨木舟和立槳，更被稱為浮淺聖地。圖／香港旅遊發展局提供

房思瑜開心表示「我本來就很喜歡划船，在西貢竟然有體驗到獨木舟的行程，很驚豔！原來香港也有很多水上活動！而且不僅有獨木舟、立漿，西貢更是香港的浮潛聖地，所以可以看見許多人在浮潛。」讓房思瑜跳出過去的香港都會印象，直呼「跟我之前完全不一樣的體驗！很特別！」

房思瑜非常驚驗香港的獨木舟體驗。記者黃顯翔／攝影

西貢周圍有許多不同的小島，從西貢碼頭搭船15分鐘，就可抵達「橋咀洲」，此處擁有美麗的自然沙灘，更有出名的香港版「摩西分海」自然奇景。房思瑜表示，只要準備一雙好走的鞋子，就可以穿過摩西分海的沙洲前往對岸。沿途還可以特別注意表面充滿格紋裂痕、造型宛若菠蘿包的「菠蘿石」。房思瑜笑稱「看到時都感覺好幾個菠蘿包在這邊！」當然，摩西分海是因潮汐而產生奇景，因此她特別貼心提醒旅客要注意漲退潮時間、船班時間。「玩一玩要記得回來，不然可能就要留在那個小島上面喔！」

從西貢碼頭搭船15分鐘即可抵達「橋咀洲」體驗「摩西分海」奇景步道。圖／香港旅遊發展局提供

穿越自然奇景「摩西分海」的沿途可以特別注意表面充滿格紋裂痕、造型宛若菠蘿包的「菠蘿石」。圖／香港旅遊發展局提供

旅遊香港，美食跟甜品是絕對不能錯過的重點！房思瑜本次在西貢首次品嚐傳統小吃「車仔麵」，才知道「原來車仔麵可以選擇不同種類的麵、不同配料，而且每個口味看起來都非常豐富，讓人眼花撩亂、選擇障礙。」最後選擇的口味「珠光寶氣」，鋪滿了豬血、豬腳等配料，非常適合喜愛豬肉的民眾。房思瑜同時還推薦牛腩麵，尤其麵中搭配的蘿蔔非常甜，吃完讓人感覺驚喜。房思瑜本身喜歡的「滿記甜品」，其實也正是在西貢起家，菜單上還有許多台灣吃不到的品項，來西貢一定要來嚐嚐！

松記「車仔麵」是來到西貢不可錯過的美食。記者黃顯翔／攝影

知名的「滿記甜品」是從西貢起家，來到西貢總店，每一道甜品都要嚐嚐。記者黃顯翔／攝影

房思瑜透露，「過去旅遊香港的印象，多停留於繁華的城市風光，但其實香港有很多不同的文化小區，每個區域都有自己特別的地方」。西貢就跟城市的感覺非常不一樣，例如當地一條充滿文青質感的小街，彷彿日式巷弄，在這裡可以品嚐到好喝的抹茶、精緻的食物。海岸邊則是有著美式休閒氛圍，可以看海景、吹吹海風。不需要走太多路，點份早餐坐著享受，很輕鬆愜意的感覺。

房思瑜特別推薦西貢海邊的餐廳，看著海景吹著海風非常愜意。記者黃顯翔／攝影

穿梭文青巷弄之間、在海岸邊喝咖啡吃美食、駕馭獨木舟出海，或是走入摩西分海的美景之中，房思瑜在西貢深刻感受到香港的不同面向，讚譽「西貢是很不一樣的香港，可以運動散步，也有文青的地方，是一個文化很豐富的地方！」

房思瑜在西貢收獲了一場精彩的旅程，體驗了不同的香港。記者黃顯翔／攝影

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