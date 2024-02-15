名人帶路｜探索香港西九 林予晞超驚喜「所有美好都融入在這個城市裡」

香港全球矚目的藝術文化新熱點「西九文化區」，位於九龍站以西的海濱一帶，40公頃的寬闊腹地集藝術、教育、公園綠地於一身。M+博物館、香港故宮文化博物館帶來古今中西藝術展品，藝術公園可以徜徉綠地野餐覽維港風光，不僅是觀光客遊港首選，也是港人假日最愛踏青的熱點。

畢業於美國藝術學院、去年入圍金鐘視后的林予晞，走進M+博物館，在各種創新的空間中，舉起相機或拍攝或凝神關注，時而蹲下、時而側身或近觀或遠距觀賞展品。「香港對於文化的融合、時空的融合，一直都有一種很獨特的方式，創造出一個新的維度，讓我嘆為觀止。」林予晞驚艷道。

林予晞用相機紀錄香港美好。記者黃顯翔／攝影

喜愛藝術與攝影的林予晞，來到從未造訪的香港西九文化區，凡事驚奇。「這裡是我以前在香港時從未探索過的新區域，朋友曾跟我提過，如果你喜歡藝術相關的內容或環境，建議可以來這邊走走。」對於故宮，林予晞用一種很直觀的方式形容，「它的建築概念是很現代化很西式的結構，展示古文物的時候，又感覺到它的現代化，原來傳統文化是可以這樣呈現，不會給你一種勉強的感覺。」

林予晞非常喜愛故宮的觀展空間。記者黃顯翔／攝影

喜愛藝術與攝影的林予晞，不論古今中外的藝術品，都看得認真入神。記者黃顯翔／攝影

故宮所展示呈現古文物和傳統文化，令林予晞感到驚奇。記者黃顯翔／攝影

對於印象深刻的M+，林予晞表示，「它是一個多元共融的展現，包含流動影像、互動裝置、靜態影像，都用一種很獨特的方式呈現，可以容納很多的觀點，建築也有很多奇妙的結構，適合拍照，我覺得是一個雅俗共賞的地方，可以滿足不一樣的人的視角。」「這裡每一個角落都超好拍超好打卡，而且它有33間展廳，以後來香港這裡絕對是必訪之處。」

M+的建築擁有許多奇妙的結構，是林予晞大推的香港必訪之處。記者黃顯翔／攝影

M+以多元共融的方式展現各種藝術。記者黃顯翔／攝影

M+獨特的建築裡，處處都是打卡點。記者黃顯翔／攝影

林予晞也發現西九文化區的整體空間設計極好，一棟棟美麗的建築，還有許多綠地，適合散步，也適合寵物玩耍休憩，「我看到很多人遛狗，也有人遛貓咪，那些貓咪顯然是常客。」

西九文化區綠地適合散步、遊玩、休憩與賞景。記者黃顯翔／攝影

如果要推薦香港，林予晞認為最有魅力的是「香港之夜」。「很多地方想看到夜景並不這麼容易，你可能要跋山涉水，可能要離開市中心很遠，但在香港很輕鬆的就可以看到百萬夜景，而且身處在美景第一排。」

在香港市區就能隨時欣賞百萬夜景。圖／香港旅遊發展局

「美食」也是林予晞訪港的必要體驗。「如果想要喝一杯好咖啡，位在故宮的cupping room就是一個看日落的最絕佳打卡點。」她也推薦可以到西九文化區的無敵海景餐廳PANO餐廳好好享受一頓美食，或到麗思卡爾頓酒店OZONE高空酒吧小酌看夜景。

林予晞笑說，「漸漸長大之後，我發現有一種東西叫fusion（融合），小孩才做選擇、大人什麼都要。我覺得香港人非常擅長這件事情，而且香港本身就是這樣的意象，甚至在餐廳食材的選用與呈現手法都是，香港有超多餐廳可以選擇，每一間都超好吃，我只能說真的沒有雷。」

香港OZONE位於美景第一排，可欣賞到香港的百萬夜景。記者黃顯翔／攝影

林予晞認為，香港美食善於各種融合。記者黃顯翔／攝影

一路吃喝走看，時而爆出不假修飾的觀察心得，林予晞展現非常純粹的一面。她笑說，「如果要用一個形容詞來形容香港，我想應該是『融合』，香港的所有東西都很融合，建築與美景，不同國家或時代的美食、還有藝術與文化，都完美的融入在這個城市裡。」

發現美食新亮點，林予晞開心燦笑。記者黃顯翔／攝影

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