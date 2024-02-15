名人帶路｜冠軍師父口中的香港味-跟著吳寶春尋找香港味道

「我是麵包師傅吳寶春，我在香港西營盤的美景與美食之間，充分享受了香港的好好味。」為台灣摘下世界麵包大賽冠軍，改寫歐式麵包在台歷史的寶春師傅，俏皮的用香港話「好好味」表現此行精彩。

美景美食同時收納，吳寶春香港遊記收穫滿滿。記者黃顯翔／攝影

吳寶春表示，「我很喜歡小吃，透過品嘗各種在地的味道，再將其融入自己的生活經驗中。」走在香港多元小吃林立的街巷間，寶春師傅笑說，「每一間店都很有歷史與自己的味道，也都想走進去看一看，這裡讓我想多待一會兒，好好問老闆一些問題。」

金牌麵包師傅吳寶春來到香港，品嚐各種香港地道小吃。記者黃顯翔／攝影

寶春師傅此行造訪的西營盤，是香港最早期發展的地區之一，歷史底蘊豐厚。隨著時間流逝，此地搖身一變成為咖啡小店齊聚、街頭藝術處處的文青打卡地，像是知名度最高的壁畫街、香港罕見的巴洛克式建築轉型的社區綜合大樓，可觀賞絕美夕陽的卑路乍灣海濱長廊等。

來到被稱為「全香港最好最齊的海味都在這裡」的海味街，寶春師傅透露，「我有一個習慣，不管在台灣也好，或到世界各地，都一定要去逛市場，就好像在挖寶一樣。」

經過老店余均益辣椒醬，寶春師傅好奇著傳承幾代的辣椒要怎麼吃，依照老闆介紹「古早味的椒麻醬可用來拌麵，辣椒最好沾著燒肉油雞」的方法試吃過後，寶春笑著說，「沾了之後就好像味蕾亮了。」

老店裡賣的豆腐、豆漿跟豆花，也引起寶春師傅的注意，「加的是黃砂糖，感覺特別滑嫩，台灣喜歡焦香味的，香港喜歡滑口的。」看到手工製作豆腐，寶春師傅也應邀試吃，「真的很有尋寶的樂趣。」

香港街巷內的老店各有歷史與個性，吳寶春如尋寶般細細探索。記者黃顯翔／攝影

「海味街其實就像高雄的三鳳中街、台北的迪化街，我還看到一家店掛著一串很黑很黑的臘肉，我湊過去聞，味道完全不腥，很想剪一刀試吃看看。」寶春師傅也嘗了蚵仔乾，「蚵仔是日本進口的，我很好奇他們是怎麼處理的，咀嚼時腦海裡想著：這個蚵仔如果煮粥應該也非常好吃。」

寶春師傅遊香港，對老味道特別感興趣。記者黃顯翔／攝影

「我來到香港之後，發現他們煮的粥跟台灣的粥是很不一樣的。把飯煮到完全沒有顆粒，很鮮甜，湯頭應該是熬煮了海鮮，卻又完全不腥，我看店家煮粥時，放進各種海鮮丸、大片的魚片。還有他們的豬肝真的太絕了，完全沒有腥味，而且大片好吃。我覺得這就是職人精神，他就是一碗一碗的做，並沒有因生意好煮一大鍋在那裡等著」。

香港果真好好味，金牌師傅掛保證。記者黃顯翔／攝影

記者趁空問對香港的美食印象是什麼？寶春師傅不加思索的說：「當然是『好味』了。畢竟我是做吃的，香港的東西都很美味，從米其林到地方美食都好吃，有傳統、經典，也有中西融合，每次來都有超多想吃的東西，吃都吃不完。香港有太多太多好吃的老店了，如果老店可以與時代並存，我覺得是我們的幸福，希望這些可以一直保留著。」

各種美食逐一品賞，寶春師傅說「老店可以與時代並存，我覺得是我們的幸福，希望這些可以一直保留著。」記者黃顯翔／攝影

說起香港的老味道，寶春師傅也愛上了古樸的公雞碗，並在食神燒臘點了經典的叉燒，為展現肉質鮮嫩，他還用筷子夾起來輕輕甩彈，「裡面有個雞蛋，搓開、讓它流到飯裡，哇，整個心情都被融化了。」

叉燒確實彈Ｑ，寶春師傅遍嘗美食，對香港「好味」讚不絕口。記者黃顯翔／攝影

金牌師傅來到香港也體驗了當地的叮叮車，乘坐仿1920年代開放式設計的古雅仿古電車，輕鬆穿梭於港島鬧市中心。寶春師傅也推薦遊客訪港一定要搭搭叮叮車繞一圈香港，他說「就好像跟香港人過了一天的生活，沿路看到排隊的餐廳，我也都一一記下來，下次再來香港我一定要去吃。」

寶春師傅推薦，遊港必搭電車，體驗香港在地生活。記者黃顯翔／攝影

更多名人帶路

● 跟著「攝影大叔」街拍香港

● 探索香港西九 林予晞超驚喜

● 跟著女神房思瑜逛玩西貢

● 專題｜跟著名人玩！把自己藏進香港風景裡