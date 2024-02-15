名人帶路｜一顆鏡頭完整了香港的小角落 跟著「攝影大叔」街拍香港

「我拍了很多香港，很奇特的是，不管是什麼小角落，每一顆鏡頭拍出來的照片，很奇妙，大家都知道這是香港。」這是攝影大叔遊歷香港N次，總結心聲。香港就是有一種魅力，讓大家自在舒心的吃玩買，每個角度都別有一番港味。

陡長的階梯，連接香港古與今。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供

攝影大叔此行再訪香港中上環，他說，「希望將香港的每一個角落收到我的鏡頭裡」。來到香港主要商業金融區所在的中上環，這裡不僅高樓匯聚，同時也保有許多歷史古蹟與百年老店，一個轉身，就是古今中西的交會，這也是專屬於香港的味道。」

現代化的高樓間，轉身可能就是充滿歷史感的老香港。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供

遊走於上環太平山街，來到據說祈求姻緣特別靈驗的「廣福義祠」，當年張國榮求姻緣，以及不少明星如阿SA蔡卓妍、吳君如、達官貴人都會來拜訪的廟宇，所以香火鼎盛。另一處「香港醫學博物館」，則是香港現存少數的英國愛德華時代建築物，結合西方古典元素和香港英式建築特色，屋頂蓋上中式簷瓦，則帶有本地文化色彩。

這些都是香港一隅，複合式的美感，奇特且不突兀。攝影大叔也推薦建議廣福義祠幾個必拍點，包含外圍紅牆高台、二樓門額、門聯和燈籠等。

廣福義祠位於現代化的高樓間，具複合式的美感。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供

香港醫學博物館中西、古典與現代並存。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供

傳統老店最能展現老香港舊回憶，上環的朱榮記就是其一，這裡是著名的舊式雜貨店，賣著各式各樣的傳統家用小物，堆滿貨物的狹小空間，載滿舊香港回憶。而老香港的新味道，一如PMQ，此地將已婚警察宿舍改建為文創地標，進駐的店家多半是本地品牌、文創商店、美食甜點。

朱榮記為香港著名的舊式雜貨店，充滿懷舊感。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供

老香港的新味道，將警察宿舍改建為文創新地標的PMQ。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供

這些古今元素不斷地碰撞，也是攝影大叔眼中「獨特的香港」。「我覺得香港很特別，跟其他城市都不一樣，它有一種中西融合、新舊交替的畫面感，所以我會一直渴望再到香港拍一些我喜歡的畫面。」

古蹟、老廟也能拍出現代感，這是香港的獨特魅力。記者黃顯翔／攝影

中上環的美食店家無以計數，攝影大叔此行特別造訪盛記與蛇王芬。在中環商業區也能品嘗鑊氣十足的街邊大排檔，這也是香港特殊的精彩，身處中環鬧市的盛記招牌菜色有椒鹽系列如排骨、魷魚等，煎釀三寶、豉椒炒蟶子和薑葱炒蟹皆是必點。

在中環商業區也能品嘗鑊氣十足的大排檔，這也是香港特殊的精彩。記者黃顯翔／攝影

多次上榜香港米其林必比登推薦的百年蛇王芬，更是不少美食家的愛店。第一代是中醫，當時取蛇湯蛇酒及其他野味為求醫者進補，來到香港轉型在街頭推車賣蛇羹蛇湯及燒味飯等，再進駐至店舖，如今依然屹立在中環。蛇王芬最讓人難忘的是「實在與家常的滋味」，羹、燒臘、煲仔飯和家常小菜，都是推薦必點菜式。

蛇王芬是許多美食家的愛店。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供

攝影大叔也分享拍攝美食的訣竅，像是盛記必拍快炒鑊氣的畫面，蛇王芬則要拍煲仔飯和煲湯。攝影大叔強調：「香港很獨特，街道氛圍、美食美景，就是有香港獨特的味道。而我就是喜歡把這個『味道』想辦法用鏡頭拍出來」。

香港的大排檔，具有香港獨特的「味道」。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供 香港的大排檔，具有香港獨特的「味道」。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供

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