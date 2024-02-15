快訊

孕婦飛機上臨盆產子「嬰兒終生免費搭機」？長榮航空四字回應

罕病律師陳俊翰逝世 王志安寫公開信道歉：我的歉意再也無法抵達

下跪道歉畫面曝光！晚安小雞認「都是編造的」 阿鬧吐拍片最終計畫

名人帶路｜一顆鏡頭完整了香港的小角落 跟著「攝影大叔」街拍香港

聯合新聞網／ 羅建怡

「我拍了很多香港，很奇特的是，不管是什麼小角落，每一顆鏡頭拍出來的照片，很奇妙，大家都知道這是香港。」這是攝影大叔遊歷香港N次，總結心聲。香港就是有一種魅力，讓大家自在舒心的吃玩買，每個角度都別有一番港味。

陡長的階梯，連接香港古與今。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供
陡長的階梯，連接香港古與今。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供

攝影大叔此行再訪香港中上環，他說，「希望將香港的每一個角落收到我的鏡頭裡」。來到香港主要商業金融區所在的中上環，這裡不僅高樓匯聚，同時也保有許多歷史古蹟與百年老店，一個轉身，就是古今中西的交會，這也是專屬於香港的味道。」

現代化的高樓間，轉身可能就是充滿歷史感的老香港。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供
現代化的高樓間，轉身可能就是充滿歷史感的老香港。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供

遊走於上環太平山街，來到據說祈求姻緣特別靈驗的「廣福義祠」，當年張國榮求姻緣，以及不少明星如阿SA蔡卓妍、吳君如、達官貴人都會來拜訪的廟宇，所以香火鼎盛。另一處「香港醫學博物館」，則是香港現存少數的英國愛德華時代建築物，結合西方古典元素和香港英式建築特色，屋頂蓋上中式簷瓦，則帶有本地文化色彩。

這些都是香港一隅，複合式的美感，奇特且不突兀。攝影大叔也推薦建議廣福義祠幾個必拍點，包含外圍紅牆高台、二樓門額、門聯和燈籠等。

廣福義祠位於現代化的高樓間，具複合式的美感。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供
廣福義祠位於現代化的高樓間，具複合式的美感。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供

香港醫學博物館中西、古典與現代並存。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供
香港醫學博物館中西、古典與現代並存。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供

傳統老店最能展現老香港舊回憶，上環的朱榮記就是其一，這裡是著名的舊式雜貨店，賣著各式各樣的傳統家用小物，堆滿貨物的狹小空間，載滿舊香港回憶。而老香港的新味道，一如PMQ，此地將已婚警察宿舍改建為文創地標，進駐的店家多半是本地品牌、文創商店、美食甜點。

朱榮記為香港著名的舊式雜貨店，充滿懷舊感。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供
朱榮記為香港著名的舊式雜貨店，充滿懷舊感。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供

老香港的新味道，將警察宿舍改建為文創新地標的PMQ。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供
老香港的新味道，將警察宿舍改建為文創新地標的PMQ。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供

這些古今元素不斷地碰撞，也是攝影大叔眼中「獨特的香港」。「我覺得香港很特別，跟其他城市都不一樣，它有一種中西融合、新舊交替的畫面感，所以我會一直渴望再到香港拍一些我喜歡的畫面。」

古蹟、老廟也能拍出現代感，這是香港的獨特魅力。記者黃顯翔／攝影
古蹟、老廟也能拍出現代感，這是香港的獨特魅力。記者黃顯翔／攝影

中上環的美食店家無以計數，攝影大叔此行特別造訪盛記與蛇王芬。在中環商業區也能品嘗鑊氣十足的街邊大排檔，這也是香港特殊的精彩，身處中環鬧市的盛記招牌菜色有椒鹽系列如排骨、魷魚等，煎釀三寶、豉椒炒蟶子和薑葱炒蟹皆是必點。

在中環商業區也能品嘗鑊氣十足的大排檔，這也是香港特殊的精彩。記者黃顯翔／攝影
在中環商業區也能品嘗鑊氣十足的大排檔，這也是香港特殊的精彩。記者黃顯翔／攝影

多次上榜香港米其林必比登推薦的百年蛇王芬，更是不少美食家的愛店。第一代是中醫，當時取蛇湯蛇酒及其他野味為求醫者進補，來到香港轉型在街頭推車賣蛇羹蛇湯及燒味飯等，再進駐至店舖，如今依然屹立在中環。蛇王芬最讓人難忘的是「實在與家常的滋味」，羹、燒臘、煲仔飯和家常小菜，都是推薦必點菜式。

蛇王芬是許多美食家的愛店。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供
蛇王芬是許多美食家的愛店。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供

攝影大叔也分享拍攝美食的訣竅，像是盛記必拍快炒鑊氣的畫面，蛇王芬則要拍煲仔飯和煲湯。攝影大叔強調：「香港很獨特，街道氛圍、美食美景，就是有香港獨特的味道。而我就是喜歡把這個『味道』想辦法用鏡頭拍出來」。

香港的大排檔，具有香港獨特的「味道」。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供
香港的大排檔，具有香港獨特的「味道」。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供
香港的大排檔，具有香港獨特的「味道」。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供
香港的大排檔，具有香港獨特的「味道」。圖／Charles|不只是個攝影大叔 提供

更多名人帶路

跟著吳寶春尋找香港味道

探索香港西九 林予晞超驚喜

跟著女神房思瑜逛玩西貢

專題｜跟著名人玩！把自己藏進香港風景裡

相關新聞

名人帶路｜探索香港西九 林予晞超驚喜「所有美好都融入在這個城市裡」

香港全球矚目的藝術文化新熱點「西九文化區」，位於九龍站以西的海濱一帶，40公頃的寬闊腹地集藝術、教育、公園綠地於一身。M+博物館、香港故宮文化博物館帶來古今中西藝術展品，藝術公園可以徜徉綠地野餐覽維港風光，不僅是觀光客遊港首選，也是港人假日最愛踏青的熱點。

名人帶路｜跟著房思瑜玩西貢 文青咖啡廳、地質步道、浮潛與划獨木舟，一次滿足！

印象中的「香港」，是不是總是生活步調急促、周圍充斥著高樓大廈呢？其實迷人的香港擁有許多不同的面向，不僅可以登山、戲水、划獨木舟，甚至可以浮潛！讓我們跟著「Outdoor女神－房思瑜」的腳步，探索既文青又能擁抱大自然的香港「西貢路線」吧！

名人帶路｜冠軍師父口中的香港味-跟著吳寶春尋找香港味道

「我是麵包師傅吳寶春，我在香港西營盤的美景與美食之間，充分享受了香港的好好味。」為台灣摘下世界麵包大賽冠軍，改寫歐式麵包在台歷史的寶春師傅，俏皮的用香港話「好好味」表現此行精彩。

名人帶路｜一顆鏡頭完整了香港的小角落 跟著「攝影大叔」街拍香港

「我拍了很多香港，很奇特的是，不管是什麼小角落，每一顆鏡頭拍出來的照片，很奇妙，大家都知道這是香港。」這是攝影大叔遊歷香港N次，總結心聲。香港就是有一種魅力，讓大家自在舒心的吃玩買，每個角度都別有一番港味。

財神爺居然能喝！ 陸咖啡廳瘋迷「財神咖啡」 網友嗨：一口喝進富貴

迎接新春到來，不少業者大動腦筋特製年節氣氛限定菜單，例如因應龍年推出龍年造型餅乾、甜點等，近來更有新花招出現，有業者直接把財神爺加入咖啡裡，讓喝到的人驚喜不已！

公主請吃！肯德基「心形蛋撻」少女心爆棚 搭配粉紅愛心提袋變身「最強告白神器」

連蛋撻都是愛你的形狀！大陸肯德基旗下新式茶飲子品牌「爺爺自在茶」最新推出「心形蛋撻」引發熱議，除了超人氣蛋撻化身告白神器，就連包裝都粉嫩粉嫩的，提袋也貫徹愛心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。