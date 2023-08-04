成都世大運／男女團8強賽止步 跆拳道隊中斷連8屆摘金

成都世大運跆拳道最後一天賽程進行男、女團體賽事，其中上屆摘金的中華女團最終在8強賽爆冷止步，至於男團也在8強賽與哈薩克之戰與對手一路拉鋸，甚至還發生邱義睿受傷退場的狀況，最終中華男團仍是以50：62敗下陣來，同樣止步於8強賽，也中斷跆拳道隊連續8屆奪金的紀錄。

我國跆拳道代表隊在今年世大運已奪下6銀、4銅，而今天最後一天的團體賽賽程也將力拚最後爭金機會，其中上屆拿下金牌的中華女團，這次派出蘇柏亞、羅嘉翎、邱少萱、馬婷霞，男團則是由徐晧祐、邱義睿、陳均瑋、鍾俊傑攜手出擊。

其中從8強賽出發的衛冕軍中華女團，在8強賽遭遇烏茲別克，最終以58：67敗下陣來，無緣完成2連霸，至於從16強起步的男團，在16強賽以72：40大勝馬來西亞後，8強賽則是碰上哈薩克，兩隊整場比賽一路拉鋸，在進入倒數2分鐘時還發生邱義睿左腳踝受傷一度倒地的意外，最終中華男團也以50：62敗下陣來。

在團體賽事無緣奪牌後，這次跆拳道代表隊在品勢與對打合計拿下6銀、4銅，也是自2003年連續8屆（2013年未舉辦跆拳道賽事）有奪金紀錄以來，第一次以0金成績作收。