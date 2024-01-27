長榮機師若春節罷工 旅客恐難簽轉

聯合報／ 記者周湘芸葉冠妤／台北報導
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，一旦成真，交通部預估，春節期間每天至少超過一萬五千名旅客受影響。記者季相儒／攝影
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，一旦成真，交通部預估，春節期間每天至少超過一萬五千名旅客受影響。記者季相儒／攝影

長榮航空機師醞釀春節期間罷工，交通部長王國材表示，勞資雙方態度強硬，目前較大歧異點主要在薪資，若真的罷工，春節期間推估每天約有一點五萬名搭乘長榮的民眾受影響，若加上各航班相互影響，影響人數恐更多。

長榮機師罷工危機未解，預計下周三再次協商。王國材指出，截至前天為止，勞資雙方差距還是大，希望大家提出的條件能再趨近一點，但雙方態度都很強硬，達成共識過程很辛苦，會持續努力。目前較大歧異點主要在薪資，工會希望至少調高百分之廿，這部分較難達成。

王國材也說，春節期間預計每天約有十五點一萬人次出入境，其中有三點八萬人次搭乘長榮航空，此次長榮機師有近四成投下同意罷工票，預估影響範圍約一點五萬人次，至少影響一成，但由於不同航線會互相影響，因此預計影響幅度更高。

儘管長榮聲明，若真的罷工，將協助受影響旅客轉至其他航空公司，不過中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽憂心表示，春節目前各家機位都已賣完，若不幸遇上罷工需要簽轉，且廿四小時前才通知，旅行業難以幫旅客轉團或調整。至於清明連假，現在只能盡量避開使用長榮機位，但已預購者還是要另行處理。

王國材表示，目前已請國籍航空、外國航空協助，屆時會協助旅客簽轉，桃園國際機場布設也在研議中。

中華航空指出，春節假期訂位踴躍，平均訂位率已超過八成，可能受罷工衝擊的歐美線平均也銷售八成以上，部分熱門時段甚至已額滿。星宇航空則說，寒假過年期間旅客出遊意願高，各線均訂位強勁，平均多達九成以上，其中包括歐美等長程航線。

針對旅行業喊話修法訂定罷工預告期，王國材則說，這對眼前危機沒幫助，當務之急還是先避免罷工。勞動部長許銘春則說，台灣罷工規範比國外嚴格，包括調解、投票，實質上已有罷工預告效果，罷工是最後不得已手段，如果再加一個預告期，將對勞工爭議權行使構成更大傷害。

她也呼籲，雙方能針對爭議點實質溝通，並提出相關方案，也盼勞資都能了解大眾運輸交通對國人非常重要，協商時能換位思考、各讓一步。

長榮航空 機師 罷工

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