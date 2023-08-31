是外國人不懂？《台灣米其林指南》台南又陪跑掀話題、「態芮」奪三星被讚：能代表台灣

2023《台灣米其林指南》順利落幕，不少忠實饕客第一時間跟著直播更新自己的口袋清單。不過，在頒獎的同時，也出現各種不同的聲音，尤其是針對「台南未摘星」再度掀起話題，有網友認為「外國人是不是不懂中華料理」，美食之都才因此連續兩年未奪星。

《台灣米其林指南2023》摘星美食餐廳大合影。圖／記者吳致碩 攝影

是外國人不懂？今年《台灣米其林指南》全台共計有44家星級餐廳，台北35家、台中6家及高雄有3家，而美食之都台南雖列入評選城市，卻連續兩年未摘星引起網友討論，有台南人認為「是外國人不懂吃」，也有網友緩頰表示「台南的強項就不是星星，是必比登」。

而本屆首度拿下三星的台北「態芮」則被老饕們讚「比較能代表台灣」，也有「高CP值台灣魂法式料理」的美稱，結合中、西菜創意，注重盛盤、料理手法等細節，因此升星也是眾望所歸。

圖／態芮粉絲專頁

態芮

地址：台北市中山區樂群三路299號6樓

營業時間：12:00-14:30、18:30-22:30（週二、三公休）

態芮粉絲專頁

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