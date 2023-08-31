摘星地圖必收！2023《台灣米其林指南》最新美食地圖出爐 44間米其林餐廳一次看

2023《台灣米其林指南》星級餐廳全數揭曉！本屆最為話題性的焦點莫過於新增了兩家三星餐廳，使台灣三星餐廳數達到3家，而台中「JL Studio」、高雄「Liberté」不僅榜上有名還首度升星，分別來到三星及二星，令不少饕客大讚「實至名歸」。以下整理了2023《台灣米其林指南》最新指引地圖，跟著地圖吃準沒錯！

饕客摘星必收！2023《台灣米其林指南》完美落幕，全台共計44家餐廳獲得殊榮，台北有35家、台中6家及高雄3家。今年udn小編也將新進摘星餐廳、升星餐廳等一併更新到摘星地圖中，這篇地圖在手，星級美食輕鬆Follow！

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