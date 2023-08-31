即將揭曉！2023《台灣米其林指南》美食餐廳名單 10點公布
一年一度的米其林指南名單即將揭曉！《台灣米其林指南2023》於8月31日上午10點起揭開序幕，本屆同樣延續去年模式，一次公布台北、台中、台南及高雄等四城的獲獎名單。究竟在邊境重啟及國際旅遊的熱絡發展中，《台灣米其林指南2023》會有哪些變動與後起之秀呢？
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2023《台灣米其林指南》星級餐廳名單 10點發布會正式揭曉
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