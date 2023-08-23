2023米其林必比登「139家推介名單」一次看！ 新進榜26家生力軍，台南10家、高雄9家大躍進

即將於8月31日公佈的「2023台北、台中、台南、高雄米其林指南」，已於8月23日公佈本屆2023必比登名單，共有139間店家入選。

「必比登推介店家」意者為「物有所值」的美食，表示消費者能以1000元以下的價位，品嚐到有水準的3道料理。今年台北共45家、台中31家。而第二年加入名單的台南、高雄，各有36家、27家店家獲得必比登推薦，名單數量明顯躍增。

此屆倍受矚目的新入選必比登推介，台北3家、台中4家，分別是台北新進榜為季風、小酌之家、HUGH desset dining；台中新進榜入選為老士官擀麵、MINIMAL、夜間部爌肉飯、沙卡。

而今年台南、高雄新進榜數大躍進，台南新進榜10家為七股養蚵園家、阿文米粿、好農家米糕、西羅殿牛肉湯、黃家蝦捲、三好一公道當歸鴨、謝掌櫃、黑琵食堂、誠實鍋燒意麵、吃麵吧，高雄新進榜9家為昭明海產家庭料理、貳哥食堂、前金肉燥飯、侯記鴨肉飯、老爺美食館（鳳山）、米院子油飯、Apis Grill、廖記米糕、阿香的廚房。快來看看2023必比登推介的完整美食名單，老饕們的口袋清單快循線嚐鮮更新囉！

【2023台北台中台南高雄米其林指南 必比登推介名單】

【台北】（45家，新進榜3家） 季風、HUGH dessert dining （右上）及小酌之家（右下）是臺北三家新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網 ●季風(新進) 地址：台北市士林區文林路126號3F ●小酌之家(新進) 地址：台北市中山區吉林路420號 ●HUGH desset dining(新進) 地址：台北市大同區重慶北路三段136巷56號 ●阿城鵝肉（中山） 地址：台北市中山區吉林路105號 阿城鵝肉。 圖／摘自米其林官網 ●阿國滷味 地址：台北市松山區八德路四段759號，電話：02-89818517 ●阿國切仔麵 地址：台北市錦西街20號 ●高麗菜飯 原汁排骨湯 地址：台北市大同區延平北路三段17巷口 ●昶鴻麵點 地址：台北市萬華區華西街15號，電話：0982-187604 ●雞家莊(長春路) 地址：台北市中山區長春路55號 ●鍾家原上海生煎包 地址：台北市士林區小東街38號，電話：02-88612713 ●大橋頭老牌筒仔米糕 地址：台北市大同區延平北路三段41號，電話：02-25944685 ●鼎泰豐（信義路） 地址：台北市大安區信義路二段194號 ●都一處（信義） 地址：台北市信義區仁愛路四段506號 ●好朋友涼麵 地址：台北市士林區大南路31號，電話：02-28811197 ●清真中國牛肉麵食館（大安） 地址：台北市大安區延吉街137巷7弄1號 ●杭州小籠湯包（大安） 地址：台北市大安區杭州南路二段53之5號 ●好公道金雞園（大安） 地址：台北市大安區永康街28-1號 ●雄記蔥抓餅 地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號，電話：0932-948003 ●隱食家 地址：台北市雙城街28巷8號 ●人和園 地址：台北市中山區中山北路二段112號2樓 ●金賞軒 地址：台北市松山區敦化北路155巷111號 ●老山東牛肉家常麵店 地址：台北市萬華區西寧南路70號B1之15室 ●小小樹食(大安路) 地址：台北市大安區大安路一段116巷17號一捷運忠孝復興站 ●賣麵炎仔 地址：台北市大同區安西街106號 ●茂園 地址：台北市中山區長安東路二段185號，電話：02-27528587 ●雙月食品（青島東路） 地址：台北市中正區青島東路6-2號，電話：02-33938953 ●女娘的店 地址：台北市士林區天母東路97號，電話：02-28741981 ●彭家園 地址：台北市大安區東豐街60號，電話：02-27045152 ●榮榮園 地址：台北市大安區信義路四段25號，電話：02-27038822 ●番紅花印度美饌 地址：台北市士林區天母東路38之6號，電話：02-28714842 ●磐石坊 地址：台北市大安區樂利路15號1樓 ●祥和蔬食（中正） 地址：台北市中正區鎮江街1巷1號，電話：02-23570377 ●施家鮮肉湯圓 地址: 台北市大同區延平北路三段58號，電話：02-25857655 ●欣葉小聚（南港） 地址：台北市南港區經貿二路166號1樓，電話：02-27851819 ●松竹園 地址：台北市陽明山永公路546號 ●泰姬 地址：台北市大安區市民大道四段48巷1號，電話：02-87730175 ●巷子龍家常菜 地址：台北市大安區四維路25號 ●天下三絕 地址：台北市大安區仁愛路四段27巷3號，電話：02-27416299 ●醉楓園小館 地址：台北市松山區八德路三段8巷5號，電話：02-25779528 ●無名推車燒餅 地址：台北市中正區中華路二段315巷5弄，電話：無 ●小王煮瓜 地址：台北市萬華區華西街17之4號，電話：02-23707118 ●吾旺再季 地址：台北市中正區中華路二段313巷29號，電話：0930-406677 ●一甲子餐飲 地址：台北市萬華區康定路79號，電話：02-23115241 ●源芳刈包 地址：台北市萬華區華西街17-2號，電話：02-23810249 ●元味料理 地址：台北市大同區華陰街227巷2號

【台中】（31家，新進榜4家）

臺中四家新入選必比登推介（左上起順時鐘）：沙卡、MINIMAL、老士官擀麵、夜間部爌肉飯。圖／取自© MICHELIN官網 ●老士官擀麵(新進) 地址：台中市清水區鎮南街81之12號 ●MINIMAL(新進) 地址：台中西區美村路一段133巷16號 ●夜間部爌肉飯(新進) 地址：台中市西區精誠路109號 ●沙卡(新進) 地址：台中市大雅區中山路大同巷9弄7號 ●阿坤麵 地址：台中市中區平等街142號，電話：0955-923877 ●竹之鄉 地址：台中市北屯區東山路二段1號 ●范記金之園 地址：台中市中區成功路170號，電話：04-22207388 ●鳳記鵝肉老店 地址：台中市沙鹿區屏西路170號 ●鮮魚鱻 地址：台中市北屯區北屯路75號，電話: 04-22351186 ●富鼎旺 地址：台中市中區台灣大道一段560號，電話：04-22253188 ●富狀元豬腳 地址：台中市西區美村路一段203號，電話：04-23013588 ●富貴亭 地址：台中市中區三民路二段18巷31號，電話：04-2227-3001 ●咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳 地址：台中市西區五權西四街13巷2號，電話：04-23783128 ●越南你好 地址：台中市中區成功路92號 ●曙光居 地址: 臺中市西屯區大墩十八街104號，電話：0423292322 ●可口牛肉麵 地址：台中市西屯區大墩路911號，電話：04-23299789 ●好菜 地址：台中市西區模範街24巷1，電話：04-23052933 ●羅家古早味 地址：台中市南屯區向上路三段65號；電話：04-23861557 ●京華煙雲 地址：台中市五權七街57號，電話：04-23725066 ●醉月樓 地址：台中市中區中山路20號，電話： 04-22271927 ●好先生 地址：台中市西區五廊街29-8號 ●木公麥面 地址: 台中市東區富貴街37號，電話：04 2360 7737 ●牛稼莊(新進榜) 地址：台中市東勢區新豐街7號 ●上海未名麵點 地址：台中市中區市府路69號，電話：04-22250377 ●彭城堂 地址：台中市太平區宜昌路377號，電話：04-23511122 ●沁園春(中區) 地址：台中市中區台灣大道一段129號，電話：04-22200735 ●滬舍餘味 地址：台中市南屯區公益路二段537號，電話：04-22586111 ●馨苑(西區) 地址：台中市西區民生北路106號，電話：04-23029989 ●台客燒肉粥 地址：台中市南屯區五權西路二段722-1號，電話：04-23890880 ●台中肉員 地址：402台中市南區復興路三段529號，電話：04-22207138 ●小初店 地址：台中市南屯區大業路243號

【台南】（36家，新進榜10家）

臺南新入選必比登推介（左上起順時鐘）：三好一公道當歸鴨、謝掌櫃、黃家蝦捲、西羅殿牛肉湯。圖／取自© MICHELIN官網 ●七股養蚵園家(新進) 地址：台南市仁德區中清路96號 ●阿文米粿(新進) 地址：台南市中西區保安路74號 ●好農家米糕(新進) 地址：台南市南區健康路二段66號 ●西羅殿牛肉湯(新進) 地址：台南市北區公園南路98號 ●黃家蝦捲(新進) 地址：台南市中西區西和路268號 ●三好一公道當歸鴨(新進) 地址：台南市中西區府前路一段2號 ●謝掌櫃(新進) 地址：台南市安平區運河路23巷5號 ●黑琵食堂(新進) 地址：台南市七股區十份里海埔17之18號 ●誠實鍋燒意麵(新進) 地址：台南市中西區西門路一段702巷12號 ●吃麵吧(新進) 地址：台南市中西區保安路159之1號 ●阿星鹹粥 地址：台南市中西區民族路三段289號 ●阿明豬心冬粉(保安路) 地址：台南市中西區保安路72號 阿明豬心。記者黃仕揚／攝影 ●阿興虱目魚 地址：台南市中西區文賢路252號 ●阿美飯店 地址：台南市中西區民權路二段98號 ●保安路米糕 地址：台南市中西區保安路16號 ●田媽媽 長盈海味屋 地址：台南市北門區484號 ●大勇街無名鹹粥 地址：台南市中西區大勇街85號 ●東香臺菜海味料理 地址：台南市安南區安中路六段217號 ●福泰飯桌第三代 地址:台南市中西區民族路二段219號 ●下大道蘭米糕 地址：台南市中西區康樂街6號 ●八寶彬圓仔惠 地址:台南市中西區國華街二段99號 ●開元紅燒土魠魚羹 地址：台南市北區開元路307號 ●開元路無名虱目魚 地址：台南市北區開元路313號 ●康樂街牛肉湯 地址：台南市中西區康樂街325號 ●落成米糕 地址：台南市中西區民族路二段241號 ●無名羊肉湯 地址：台南市中西區府前路二段144號 ●博仁堂 地址：台南市中西區西門路二段300巷27號 ●尚好吃牛肉湯 地址：台南市北區北安路一段6號 ●鮮蒸蝦仁肉圓 地址：台南市東區裕農路609號 ●小公園擔仔麵 地址：台南市中西區西門路二段321號 ●府城食府(安平) 地址：台南市安平區華平路152號 ●王氏魚皮 地址：台南市安平區安平路612號 ●葉家小卷米粉 地址：台南市中西區國華街二段142號 ●一味品 地址：台南市中西區國華街三段177號 ●永通虱目魚粥 地址：台南市學甲區民權路60號 ●筑馨居 地址：台南市中西區信義街69號

【高雄】（27家，新進榜9家）

高雄新入選必比登推介：昭明海產家庭料理、貳哥食堂（右上）、阿香的廚房（右下）。圖／取自© MICHELIN官網 ●昭明海產家庭料理(新進) 地址：高雄市前金區自強一路53號 ●貳哥食堂(新進) 地址：高雄市鼓山區青海路145號 ●前金肉燥飯(新進) 地址：高雄市前金區大同二路26號 ●侯記鴨肉飯(新進) 地址：高雄市三民區自強一路201號 ●老爺美食館（鳳山）(新進) 地址：高雄市鳳山區海洋一路54-56號 ●米院子油飯(新進) 地址：高雄市新興區南海街30號 ● Apis Grill(新進) 地址：高雄市三民區褒揚東街80號 ●廖記米糕(新進) 地址：高雄市橋頭區橋南路119號 ●阿香的廚房(新進) 地址：高雄市美濃區中山路二段635號 ●黃家肉燥飯 地址：高雄市橋頭區橋南路106號 ●北平楊寶寶蒸餃 地址：高雄市楠梓區朝明路106號 ●橋邊鵝肉店 地址：高雄市仁武區仁雄路39之6號 ●高雄北港蔡筒仔米糕 地址：高雄市鹽埕區河西路167號 ●菜粽李粽店 地址：高雄市苓雅區成功一路159號 ●老新台菜 (九如創始店) 地址：高雄市三民區九如二路227號 ●柏弘肉燥 地址：高雄市苓雅區青年一路167-2號 ●湖東牛肉館 地址：高雄市湖內區中山路一段107號 ●泰元thaiyuan 地址：高雄市前金區成功一路333號 ●龍舫牛肉麵疙瘩 地址：高雄市前鎮區文橫三路170號 ●牛老大涮牛肉-高雄總店 地址：高雄市前金區自強二路18號 ●正宗鴨肉飯 地址：高雄市左營區裕誠路245號 ●雞伯燒酒雞 地址：高雄市新興區八德二路76-1號 ●甲仙 仙香飲食店 地址：高雄市甲仙區文化路75-1號 ●弘記肉燥飯舖 地址：高雄市左營區立文路96號 ●雲來坊家鄉小館 地址：高雄市苓雅區中山二路463號 ●鄭家切仔麵 地址：高雄市鹽埕區新樂街201巷5號 ●舊市羊肉 地址：高雄市岡山區河華路111號

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