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2023米其林必比登「139家推介名單」一次看！ 新進榜26家生力軍，台南10家、高雄9家大躍進

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／摘自米其林官網、記者黃仕揚
圖／摘自米其林官網、記者黃仕揚

即將於8月31日公佈的「2023台北、台中、台南、高雄米其林指南」，已於8月23日公佈本屆2023必比登名單，共有139間店家入選。

「必比登推介店家」意者為「物有所值」的美食，表示消費者能以1000元以下的價位，品嚐到有水準的3道料理。今年台北共45家、台中31家。而第二年加入名單的台南、高雄，各有36家、27家店家獲得必比登推薦，名單數量明顯躍增。

此屆倍受矚目的新入選必比登推介，台北3家、台中4家，分別是台北新進榜為季風、小酌之家、HUGH desset dining；台中新進榜入選為老士官擀麵、MINIMAL、夜間部爌肉飯、沙卡。

而今年台南、高雄新進榜數大躍進，台南新進榜10家為七股養蚵園家、阿文米粿、好農家米糕、西羅殿牛肉湯、黃家蝦捲、三好一公道當歸鴨、謝掌櫃、黑琵食堂、誠實鍋燒意麵、吃麵吧，高雄新進榜9家為昭明海產家庭料理、貳哥食堂、前金肉燥飯、侯記鴨肉飯、老爺美食館（鳳山）、米院子油飯、Apis Grill、廖記米糕、阿香的廚房。快來看看2023必比登推介的完整美食名單，老饕們的口袋清單快循線嚐鮮更新囉！

【2023台北台中台南高雄米其林指南 必比登推介名單】

【台北】（45家，新進榜3家）

季風、HUGH dessert dining （右上）及小酌之家（右下）是臺北三家新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網
季風、HUGH dessert dining （右上）及小酌之家（右下）是臺北三家新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網

●季風(新進)
地址：台北市士林區文林路126號3F

●小酌之家(新進)
地址：台北市中山區吉林路420號

●HUGH desset dining(新進)
地址：台北市大同區重慶北路三段136巷56號

●阿城鵝肉（中山）
地址：台北市中山區吉林路105號

阿城鵝肉。 圖／摘自米其林官網
阿城鵝肉。 圖／摘自米其林官網

●阿國滷味
地址：台北市松山區八德路四段759號，電話：02-89818517

●阿國切仔麵
地址：台北市錦西街20號

●高麗菜飯 原汁排骨湯
地址：台北市大同區延平北路三段17巷口

●昶鴻麵點
地址：台北市萬華區華西街15號，電話：0982-187604

●雞家莊(長春路)
地址：台北市中山區長春路55號

●鍾家原上海生煎包
地址：台北市士林區小東街38號，電話：02-88612713

●大橋頭老牌筒仔米糕
地址：台北市大同區延平北路三段41號，電話：02-25944685

●鼎泰豐（信義路）
地址：台北市大安區信義路二段194號

●都一處（信義）
地址：台北市信義區仁愛路四段506號

●好朋友涼麵
地址：台北市士林區大南路31號，電話：02-28811197

●清真中國牛肉麵食館（大安）
地址：台北市大安區延吉街137巷7弄1號

●杭州小籠湯包（大安）
地址：台北市大安區杭州南路二段53之5號

●好公道金雞園（大安）
地址：台北市大安區永康街28-1號

●雄記蔥抓餅
地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號，電話：0932-948003

●隱食家
地址：台北市雙城街28巷8號

●人和園
地址：台北市中山區中山北路二段112號2樓

●金賞軒
地址：台北市松山區敦化北路155巷111號

●老山東牛肉家常麵店
地址：台北市萬華區西寧南路70號B1之15室

●小小樹食(大安路)
地址：台北市大安區大安路一段116巷17號一捷運忠孝復興站

●賣麵炎仔
地址：台北市大同區安西街106號

●茂園
地址：台北市中山區長安東路二段185號，電話：02-27528587

●雙月食品（青島東路）
地址：台北市中正區青島東路6-2號，電話：02-33938953

●女娘的店
地址：台北市士林區天母東路97號，電話：02-28741981

●彭家園
地址：台北市大安區東豐街60號，電話：02-27045152

●榮榮園
地址：台北市大安區信義路四段25號，電話：02-27038822

●番紅花印度美饌
地址：台北市士林區天母東路38之6號，電話：02-28714842

●磐石坊
地址：台北市大安區樂利路15號1樓

●祥和蔬食（中正）
地址：台北市中正區鎮江街1巷1號，電話：02-23570377

●施家鮮肉湯圓
地址: 台北市大同區延平北路三段58號，電話：02-25857655

●欣葉小聚（南港）
地址：台北市南港區經貿二路166號1樓，電話：02-27851819

●松竹園
地址：台北市陽明山永公路546號

●泰姬
地址：台北市大安區市民大道四段48巷1號，電話：02-87730175

●巷子龍家常菜
地址：台北市大安區四維路25號

●天下三絕
地址：台北市大安區仁愛路四段27巷3號，電話：02-27416299

●醉楓園小館
地址：台北市松山區八德路三段8巷5號，電話：02-25779528

●無名推車燒餅
地址：台北市中正區中華路二段315巷5弄，電話：無

●小王煮瓜
地址：台北市萬華區華西街17之4號，電話：02-23707118

●吾旺再季
地址：台北市中正區中華路二段313巷29號，電話：0930-406677

●一甲子餐飲
地址：台北市萬華區康定路79號，電話：02-23115241

●源芳刈包
地址：台北市萬華區華西街17-2號，電話：02-23810249

●元味料理
地址：台北市大同區華陰街227巷2號

【台中】（31家，新進榜4家）

臺中四家新入選必比登推介（左上起順時鐘）：沙卡、MINIMAL、老士官擀麵、夜間部爌肉飯。圖／取自© MICHELIN官網
臺中四家新入選必比登推介（左上起順時鐘）：沙卡、MINIMAL、老士官擀麵、夜間部爌肉飯。圖／取自© MICHELIN官網

●老士官擀麵(新進)
地址：台中市清水區鎮南街81之12號

●MINIMAL(新進)
地址：台中西區美村路一段133巷16號

●夜間部爌肉飯(新進)
地址：台中市西區精誠路109號

●沙卡(新進)
地址：台中市大雅區中山路大同巷9弄7號

●阿坤麵
地址：台中市中區平等街142號，電話：0955-923877

●竹之鄉
地址：台中市北屯區東山路二段1號

●范記金之園
地址：台中市中區成功路170號，電話：04-22207388

●鳳記鵝肉老店
地址：台中市沙鹿區屏西路170號

●鮮魚鱻
地址：台中市北屯區北屯路75號，電話: 04-22351186

●富鼎旺
地址：台中市中區台灣大道一段560號，電話：04-22253188

●富狀元豬腳
地址：台中市西區美村路一段203號，電話：04-23013588

●富貴亭
地址：台中市中區三民路二段18巷31號，電話：04-2227-3001

●咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳
地址：台中市西區五權西四街13巷2號，電話：04-23783128

●越南你好
地址：台中市中區成功路92號

●曙光居
地址: 臺中市西屯區大墩十八街104號，電話：0423292322

●可口牛肉麵
地址：台中市西屯區大墩路911號，電話：04-23299789

●好菜
地址：台中市西區模範街24巷1，電話：04-23052933

●羅家古早味
地址：台中市南屯區向上路三段65號；電話：04-23861557

●京華煙雲
地址：台中市五權七街57號，電話：04-23725066

●醉月樓
地址：台中市中區中山路20號，電話： 04-22271927

●好先生
地址：台中市西區五廊街29-8號

●木公麥面
地址: 台中市東區富貴街37號，電話：04 2360 7737

●牛稼莊(新進榜)
地址：台中市東勢區新豐街7號

●上海未名麵點
地址：台中市中區市府路69號，電話：04-22250377

●彭城堂
地址：台中市太平區宜昌路377號，電話：04-23511122

●沁園春(中區)
地址：台中市中區台灣大道一段129號，電話：04-22200735

●滬舍餘味
地址：台中市南屯區公益路二段537號，電話：04-22586111

●馨苑(西區)
地址：台中市西區民生北路106號，電話：04-23029989

●台客燒肉粥
地址：台中市南屯區五權西路二段722-1號，電話：04-23890880

●台中肉員
地址：402台中市南區復興路三段529號，電話：04-22207138

●小初店
地址：台中市南屯區大業路243號

【台南】（36家，新進榜10家）

臺南新入選必比登推介（左上起順時鐘）：三好一公道當歸鴨、謝掌櫃、黃家蝦捲、西羅殿牛肉湯。圖／取自© MICHELIN官網
臺南新入選必比登推介（左上起順時鐘）：三好一公道當歸鴨、謝掌櫃、黃家蝦捲、西羅殿牛肉湯。圖／取自© MICHELIN官網

●七股養蚵園家(新進)
地址：台南市仁德區中清路96號

●阿文米粿(新進)
地址：台南市中西區保安路74號

●好農家米糕(新進)
地址：台南市南區健康路二段66號

●西羅殿牛肉湯(新進)
地址：台南市北區公園南路98號

●黃家蝦捲(新進)
地址：台南市中西區西和路268號

●三好一公道當歸鴨(新進)
地址：台南市中西區府前路一段2號

●謝掌櫃(新進)
地址：台南市安平區運河路23巷5號

●黑琵食堂(新進)
地址：台南市七股區十份里海埔17之18號

●誠實鍋燒意麵(新進)
地址：台南市中西區西門路一段702巷12號

●吃麵吧(新進)
地址：台南市中西區保安路159之1號

●阿星鹹粥
地址：台南市中西區民族路三段289號

●阿明豬心冬粉(保安路)
地址：台南市中西區保安路72號

阿明豬心。記者黃仕揚／攝影
阿明豬心。記者黃仕揚／攝影

●阿興虱目魚
地址：台南市中西區文賢路252號

●阿美飯店
地址：台南市中西區民權路二段98號

●保安路米糕
地址：台南市中西區保安路16號

●田媽媽 長盈海味屋
地址：台南市北門區484號

●大勇街無名鹹粥
地址：台南市中西區大勇街85號

●東香臺菜海味料理
地址：台南市安南區安中路六段217號

●福泰飯桌第三代
地址:台南市中西區民族路二段219號

●下大道蘭米糕
地址：台南市中西區康樂街6號

●八寶彬圓仔惠
地址:台南市中西區國華街二段99號

●開元紅燒土魠魚羹
地址：台南市北區開元路307號

●開元路無名虱目魚
地址：台南市北區開元路313號

●康樂街牛肉湯
地址：台南市中西區康樂街325號

●落成米糕
地址：台南市中西區民族路二段241號

●無名羊肉湯
地址：台南市中西區府前路二段144號

●博仁堂
地址：台南市中西區西門路二段300巷27號

●尚好吃牛肉湯
地址：台南市北區北安路一段6號

●鮮蒸蝦仁肉圓
地址：台南市東區裕農路609號

●小公園擔仔麵
地址：台南市中西區西門路二段321號

●府城食府(安平)
地址：台南市安平區華平路152號

●王氏魚皮
地址：台南市安平區安平路612號

●葉家小卷米粉
地址：台南市中西區國華街二段142號

●一味品
地址：台南市中西區國華街三段177號

●永通虱目魚
地址：台南市學甲區民權路60號

●筑馨居
地址：台南市中西區信義街69號

【高雄】（27家，新進榜9家）

高雄新入選必比登推介：昭明海產家庭料理、貳哥食堂（右上）、阿香的廚房（右下）。圖／取自© MICHELIN官網
高雄新入選必比登推介：昭明海產家庭料理、貳哥食堂（右上）、阿香的廚房（右下）。圖／取自© MICHELIN官網

●昭明海產家庭料理(新進)
地址：高雄市前金區自強一路53號

●貳哥食堂(新進)
地址：高雄市鼓山區青海路145號

●前金肉燥飯(新進)
地址：高雄市前金區大同二路26號

●侯記鴨肉飯(新進)
地址：高雄市三民區自強一路201號

●老爺美食館（鳳山）(新進)
地址：高雄市鳳山區海洋一路54-56號

●米院子油飯(新進)
地址：高雄市新興區南海街30號

● Apis Grill(新進)
地址：高雄市三民區褒揚東街80號

●廖記米糕(新進)
地址：高雄市橋頭區橋南路119號

●阿香的廚房(新進)
地址：高雄市美濃區中山路二段635號

●黃家肉燥飯
地址：高雄市橋頭區橋南路106號

●北平楊寶寶蒸餃
地址：高雄市楠梓區朝明路106號

●橋邊鵝肉店
地址：高雄市仁武區仁雄路39之6號

●高雄北港蔡筒仔米糕
地址：高雄市鹽埕區河西路167號

●菜粽李粽店
地址：高雄市苓雅區成功一路159號

●老新台菜 (九如創始店)
地址：高雄市三民區九如二路227號

●柏弘肉燥
地址：高雄市苓雅區青年一路167-2號

●湖東牛肉館
地址：高雄市湖內區中山路一段107號

●泰元thaiyuan
地址：高雄市前金區成功一路333號

●龍舫牛肉麵疙瘩
地址：高雄市前鎮區文橫三路170號

●牛老大涮牛肉-高雄總店
地址：高雄市前金區自強二路18號

●正宗鴨肉飯
地址：高雄市左營區裕誠路245號

●雞伯燒酒雞
地址：高雄市新興區八德二路76-1號

●甲仙 仙香飲食店
地址：高雄市甲仙區文化路75-1號

●弘記肉燥飯舖
地址：高雄市左營區立文路96號

●雲來坊家鄉小館
地址：高雄市苓雅區中山二路463號

●鄭家切仔麵
地址：高雄市鹽埕區新樂街201巷5號

●舊市羊肉
地址：高雄市岡山區河華路111號

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牛肉麵 米其林 虱目魚 鵝肉

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