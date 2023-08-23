2023米其林必比登「139家推介名單」一次看！ 新進榜26家生力軍，台南10家、高雄9家大躍進
即將於8月31日公佈的「2023台北、台中、台南、高雄米其林指南」，已於8月23日公佈本屆2023必比登名單，共有139間店家入選。
「必比登推介店家」意者為「物有所值」的美食，表示消費者能以1000元以下的價位，品嚐到有水準的3道料理。今年台北共45家、台中31家。而第二年加入名單的台南、高雄，各有36家、27家店家獲得必比登推薦，名單數量明顯躍增。
此屆倍受矚目的新入選必比登推介，台北3家、台中4家，分別是台北新進榜為季風、小酌之家、HUGH desset dining；台中新進榜入選為老士官擀麵、MINIMAL、夜間部爌肉飯、沙卡。
而今年台南、高雄新進榜數大躍進，台南新進榜10家為七股養蚵園家、阿文米粿、好農家米糕、西羅殿牛肉湯、黃家蝦捲、三好一公道當歸鴨、謝掌櫃、黑琵食堂、誠實鍋燒意麵、吃麵吧，高雄新進榜9家為昭明海產家庭料理、貳哥食堂、前金肉燥飯、侯記鴨肉飯、老爺美食館（鳳山）、米院子油飯、Apis Grill、廖記米糕、阿香的廚房。快來看看2023必比登推介的完整美食名單，老饕們的口袋清單快循線嚐鮮更新囉！
【2023台北台中台南高雄米其林指南 必比登推介名單】
【台北】（45家，新進榜3家）
●季風(新進) 地址：台北市士林區文林路126號3F
●小酌之家(新進) 地址：台北市中山區吉林路420號
●HUGH desset dining(新進) 地址：台北市大同區重慶北路三段136巷56號
●阿城鵝肉（中山） 地址：台北市中山區吉林路105號
●阿國滷味 地址：台北市松山區八德路四段759號，電話：02-89818517
●阿國切仔麵 地址：台北市錦西街20號
●高麗菜飯 原汁排骨湯 地址：台北市大同區延平北路三段17巷口
●昶鴻麵點 地址：台北市萬華區華西街15號，電話：0982-187604
●雞家莊(長春路) 地址：台北市中山區長春路55號
●鍾家原上海生煎包 地址：台北市士林區小東街38號，電話：02-88612713
●大橋頭老牌筒仔米糕 地址：台北市大同區延平北路三段41號，電話：02-25944685
●鼎泰豐（信義路） 地址：台北市大安區信義路二段194號
●都一處（信義） 地址：台北市信義區仁愛路四段506號
●好朋友涼麵 地址：台北市士林區大南路31號，電話：02-28811197
●清真中國牛肉麵食館（大安） 地址：台北市大安區延吉街137巷7弄1號
●杭州小籠湯包（大安） 地址：台北市大安區杭州南路二段53之5號
●好公道金雞園（大安） 地址：台北市大安區永康街28-1號
●雄記蔥抓餅 地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號，電話：0932-948003
●隱食家 地址：台北市雙城街28巷8號
●人和園 地址：台北市中山區中山北路二段112號2樓
●金賞軒 地址：台北市松山區敦化北路155巷111號
●老山東牛肉家常麵店 地址：台北市萬華區西寧南路70號B1之15室
●小小樹食(大安路) 地址：台北市大安區大安路一段116巷17號一捷運忠孝復興站
●賣麵炎仔 地址：台北市大同區安西街106號
●茂園 地址：台北市中山區長安東路二段185號，電話：02-27528587
●雙月食品（青島東路） 地址：台北市中正區青島東路6-2號，電話：02-33938953
●女娘的店 地址：台北市士林區天母東路97號，電話：02-28741981
●彭家園 地址：台北市大安區東豐街60號，電話：02-27045152
●榮榮園 地址：台北市大安區信義路四段25號，電話：02-27038822
●番紅花印度美饌 地址：台北市士林區天母東路38之6號，電話：02-28714842
●磐石坊 地址：台北市大安區樂利路15號1樓
●祥和蔬食（中正） 地址：台北市中正區鎮江街1巷1號，電話：02-23570377
●施家鮮肉湯圓 地址: 台北市大同區延平北路三段58號，電話：02-25857655
●欣葉小聚（南港） 地址：台北市南港區經貿二路166號1樓，電話：02-27851819
●松竹園 地址：台北市陽明山永公路546號
●泰姬 地址：台北市大安區市民大道四段48巷1號，電話：02-87730175
●巷子龍家常菜 地址：台北市大安區四維路25號
●天下三絕 地址：台北市大安區仁愛路四段27巷3號，電話：02-27416299
●醉楓園小館 地址：台北市松山區八德路三段8巷5號，電話：02-25779528
●無名推車燒餅 地址：台北市中正區中華路二段315巷5弄，電話：無
●小王煮瓜 地址：台北市萬華區華西街17之4號，電話：02-23707118
●吾旺再季 地址：台北市中正區中華路二段313巷29號，電話：0930-406677
●一甲子餐飲 地址：台北市萬華區康定路79號，電話：02-23115241
●源芳刈包 地址：台北市萬華區華西街17-2號，電話：02-23810249
●元味料理 地址：台北市大同區華陰街227巷2號
【台中】（31家，新進榜4家）
●老士官擀麵(新進) 地址：台中市清水區鎮南街81之12號
●MINIMAL(新進) 地址：台中西區美村路一段133巷16號
●夜間部爌肉飯(新進) 地址：台中市西區精誠路109號
●沙卡(新進) 地址：台中市大雅區中山路大同巷9弄7號
●阿坤麵 地址：台中市中區平等街142號，電話：0955-923877
●竹之鄉 地址：台中市北屯區東山路二段1號
●范記金之園 地址：台中市中區成功路170號，電話：04-22207388
●鳳記鵝肉老店 地址：台中市沙鹿區屏西路170號
●鮮魚鱻 地址：台中市北屯區北屯路75號，電話: 04-22351186
●富鼎旺 地址：台中市中區台灣大道一段560號，電話：04-22253188
●富狀元豬腳 地址：台中市西區美村路一段203號，電話：04-23013588
●富貴亭 地址：台中市中區三民路二段18巷31號，電話：04-2227-3001
●咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳 地址：台中市西區五權西四街13巷2號，電話：04-23783128
●越南你好 地址：台中市中區成功路92號
●曙光居 地址: 臺中市西屯區大墩十八街104號，電話：0423292322
●可口牛肉麵 地址：台中市西屯區大墩路911號，電話：04-23299789
●好菜 地址：台中市西區模範街24巷1，電話：04-23052933
●羅家古早味 地址：台中市南屯區向上路三段65號；電話：04-23861557
●京華煙雲 地址：台中市五權七街57號，電話：04-23725066
●醉月樓 地址：台中市中區中山路20號，電話： 04-22271927
●好先生 地址：台中市西區五廊街29-8號
●木公麥面 地址: 台中市東區富貴街37號，電話：04 2360 7737
●牛稼莊(新進榜) 地址：台中市東勢區新豐街7號
●上海未名麵點 地址：台中市中區市府路69號，電話：04-22250377
●彭城堂 地址：台中市太平區宜昌路377號，電話：04-23511122
●沁園春(中區) 地址：台中市中區台灣大道一段129號，電話：04-22200735
●滬舍餘味 地址：台中市南屯區公益路二段537號，電話：04-22586111
●馨苑(西區) 地址：台中市西區民生北路106號，電話：04-23029989
●台客燒肉粥 地址：台中市南屯區五權西路二段722-1號，電話：04-23890880
●台中肉員 地址：402台中市南區復興路三段529號，電話：04-22207138
●小初店 地址：台中市南屯區大業路243號
【台南】（36家，新進榜10家）
●七股養蚵園家(新進) 地址：台南市仁德區中清路96號
●阿文米粿(新進) 地址：台南市中西區保安路74號
●好農家米糕(新進) 地址：台南市南區健康路二段66號
●西羅殿牛肉湯(新進) 地址：台南市北區公園南路98號
●黃家蝦捲(新進) 地址：台南市中西區西和路268號
●三好一公道當歸鴨(新進) 地址：台南市中西區府前路一段2號
●謝掌櫃(新進) 地址：台南市安平區運河路23巷5號
●黑琵食堂(新進) 地址：台南市七股區十份里海埔17之18號
●誠實鍋燒意麵(新進) 地址：台南市中西區西門路一段702巷12號
●吃麵吧(新進) 地址：台南市中西區保安路159之1號
●阿星鹹粥 地址：台南市中西區民族路三段289號
●阿明豬心冬粉(保安路) 地址：台南市中西區保安路72號
●阿興虱目魚 地址：台南市中西區文賢路252號
●阿美飯店 地址：台南市中西區民權路二段98號
●保安路米糕 地址：台南市中西區保安路16號
●田媽媽 長盈海味屋 地址：台南市北門區484號
●大勇街無名鹹粥 地址：台南市中西區大勇街85號
●東香臺菜海味料理 地址：台南市安南區安中路六段217號
●福泰飯桌第三代 地址:台南市中西區民族路二段219號
●下大道蘭米糕 地址：台南市中西區康樂街6號
●八寶彬圓仔惠 地址:台南市中西區國華街二段99號
●開元紅燒土魠魚羹 地址：台南市北區開元路307號
●開元路無名虱目魚 地址：台南市北區開元路313號
●康樂街牛肉湯 地址：台南市中西區康樂街325號
●落成米糕 地址：台南市中西區民族路二段241號
●無名羊肉湯 地址：台南市中西區府前路二段144號
●博仁堂 地址：台南市中西區西門路二段300巷27號
●尚好吃牛肉湯 地址：台南市北區北安路一段6號
●鮮蒸蝦仁肉圓 地址：台南市東區裕農路609號
●小公園擔仔麵 地址：台南市中西區西門路二段321號
●府城食府(安平) 地址：台南市安平區華平路152號
●王氏魚皮 地址：台南市安平區安平路612號
●葉家小卷米粉 地址：台南市中西區國華街二段142號
●一味品 地址：台南市中西區國華街三段177號
●永通虱目魚粥 地址：台南市學甲區民權路60號
●筑馨居 地址：台南市中西區信義街69號
【高雄】（27家，新進榜9家）
●昭明海產家庭料理(新進) 地址：高雄市前金區自強一路53號
●貳哥食堂(新進) 地址：高雄市鼓山區青海路145號
●前金肉燥飯(新進) 地址：高雄市前金區大同二路26號
●侯記鴨肉飯(新進) 地址：高雄市三民區自強一路201號
●老爺美食館（鳳山）(新進) 地址：高雄市鳳山區海洋一路54-56號
●米院子油飯(新進) 地址：高雄市新興區南海街30號
● Apis Grill(新進) 地址：高雄市三民區褒揚東街80號
●廖記米糕(新進) 地址：高雄市橋頭區橋南路119號
●阿香的廚房(新進) 地址：高雄市美濃區中山路二段635號
●黃家肉燥飯 地址：高雄市橋頭區橋南路106號
●北平楊寶寶蒸餃 地址：高雄市楠梓區朝明路106號
●橋邊鵝肉店 地址：高雄市仁武區仁雄路39之6號
●高雄北港蔡筒仔米糕 地址：高雄市鹽埕區河西路167號
●菜粽李粽店 地址：高雄市苓雅區成功一路159號
●老新台菜 (九如創始店) 地址：高雄市三民區九如二路227號
●柏弘肉燥 地址：高雄市苓雅區青年一路167-2號
●湖東牛肉館 地址：高雄市湖內區中山路一段107號
●泰元thaiyuan 地址：高雄市前金區成功一路333號
●龍舫牛肉麵疙瘩 地址：高雄市前鎮區文橫三路170號
●牛老大涮牛肉-高雄總店 地址：高雄市前金區自強二路18號
●正宗鴨肉飯 地址：高雄市左營區裕誠路245號
●雞伯燒酒雞 地址：高雄市新興區八德二路76-1號
●甲仙 仙香飲食店 地址：高雄市甲仙區文化路75-1號
●弘記肉燥飯舖 地址：高雄市左營區立文路96號
●雲來坊家鄉小館 地址：高雄市苓雅區中山二路463號
●鄭家切仔麵 地址：高雄市鹽埕區新樂街201巷5號
●舊市羊肉 地址：高雄市岡山區河華路111號
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