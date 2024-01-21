垂直整合工具機建構智造基礎

[作者 陳念舜]

回顧2023年美商特斯拉（Tesla）帶頭削價競爭以來，不僅造成自家營收、獲利銳減；更逢美國升息抗通膨政策，只能加入通用、福特等傳統車廠暫緩擴產。反觀中國大陸車廠則在此時，四處攻城略地，其中致勝關鍵便在於高效垂直整合與智慧化，也值得以汽車製造為主力客戶的台灣工具機業借鏡並提早布局。

根據工研院產科國際所在2023年底剖析全球汽車整車暨電動車產業時指出，基於現今全球電動車銷量在各國設定淨零減碳目標下持續成長，傳統汽車大廠在補助不變，也陸續規劃降價推出新款電動車之下，電動車占整車銷量比重仍可望成長超過25%，快速提升全球電動車普及率於2023年突破2,000萬輛水平，其中純電動車46.0%占比領先混合動力車的36.4%，但兩者差距縮小1.6%。

市占率則由大陸、美國、日本依序為電動乘用車單國銷量前三位，但日本與美國差距已從3.3%縮小為2.6%，後追者持續侵蝕最大品牌Toyota市場市占，BYD集團有望緊追甚至首度小幅超越豐田；Tesla則以小幅差距緊跟BYD後，並拉開與第四位現代-起亞集團的市占差距。

隨著全球電動車普及率快速提升，優質平價中小型房車將為全球重要戰場，亦可預見控制成本能力成為競爭勝出關鍵要素。工研院產科國際所經理謝騄璘即建議台廠：「在車輛產業布局策略上，可朝強化三電核心、扶植新創車廠、建置測試驗證環境、定位車款特色及對應未來情境等面向開展。」

業者應可思考搭配電動車產業鏈上中下游優質廠商及聯盟，如MIH、TADA、台達電及和碩等；以及傳統車廠供應鏈管理及成本管控經驗，研發布局台製優質平價特色車款，積極開拓電動車整車、零組件及模組等產品出口商機。

工研院副總暨產科國際所長林昭憲也在2023年底舉辦的「預見大南方 展望新經濟-南臺灣產業策略論壇」上表示，隨著電動車趨勢浪潮來臨，帶動國際車廠積極轉型，加上各國政府推出各項電動車補助，全球電動車銷量成長可期。

然而，據經濟部統計台灣汽車零組件業歷年投入研發經費自2018年後不增反減，2018~2020年平均每家廠商約減少625萬元研發經費。工研院也為此，針對2024南台灣產業發展，提出「傳產維新」、「跨域革命」兩大策略，建議將南台灣既有具競爭優勢的汽車和零組件產業應用，轉向電動車市場的傳產維新。

其中隨著電動化和智慧技術的發展，汽車已經從成熟的工業產品過渡到不斷迭代的技術產品，因此汽車製造商必須迅速提高其軟體和硬體能力。但美商Tesla掀起的價格戰，將對較小型車企形成持續的挑戰，使更多的汽車製造商過度專注於降低成本，恐會導致對於新技術的投資減少。

反觀當前陸系電動車業者在2015年後加速推動電動車發展，於新冠疫情3年期間，原本經營陷入困頓的比亞迪、「造車新勢力」的蔚來等，均成功打造自主產業鏈並積極出海，謀求更大的利潤與市占率，估計比亞迪今年前3季產銷距離全球電動車龍頭特斯拉僅半步之遙，有望在年底問鼎全年產銷寶座，對於美歐日老牌強權帶來壓力。

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