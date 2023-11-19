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液壓系統比輸出入控制精微

聯合新聞網／ 智動化
圖一 : 由於少子化與老年化，加上疫情衝擊和逆全球化所帶來的供應鏈重組，讓智慧製造成為一種不可逆的趨勢。（source：d2euiryrvxi8z1.cloudfront.net）
圖一 : 由於少子化與老年化，加上疫情衝擊和逆全球化所帶來的供應鏈重組，讓智慧製造成為一種不可逆的趨勢。（source：d2euiryrvxi8z1.cloudfront.net）

[作者 陳念舜]

即便近年來因應國際地緣政治風險，催生分散各地生產的破碎供應鏈型式，但同時面臨淨零碳排浪潮，其實更加強調對於液/氣壓流體傳動及驅動系統的精微控制，從而避免在輸出/入階段造成不必要的洩漏而浪費。

由於少子化與老年化讓中小型傳統產業面臨升級的急迫性，加上疫情衝擊和逆全球化所帶來的供應鏈重組，更讓智慧製造成為一種不可逆的趨勢。雖然在2011年問世的工業4.0核心，主要聚焦於虛實融合系統（CPS）概念，並在真實硬體上搭配感測器，藉此蒐集終端（邊緣）生產資訊數據，進而上傳雲端分析、模擬；或可反饋伺服數控系統即時控制來提高效能、品質及良率。

此外，除了已普遍用於直接製造部份電力驅動的產業機械，如全電式塑膠射出成型機、金屬沖壓成型機等；也可有效改良仍需較大輸出鎖固力，利用液壓獨特的密集性功率和堅固性，但反饋相對延遲且精度不佳的傳統油壓控制系統，迎合眾多產業應用。

進典高階工業閥門 確保液壓傳動不失

其中液壓系統閥門的主要功能，還是可用來執行流體的開啟關斷和流量控制等，而在工業上應用者又稱為工業用閥，普遍用於發電、半導體廠裡的各種管線上。「牽一髮（閥）而動全身」，可說是工業閥之於關鍵製程的最佳寫照，常用來調節管路流體的流量、流向、壓力與溫度的機械裝置，不僅型態多元，包括：球閥、蝶閥、半球閥、球型閥、止回閥等，價格也從數千元到數百萬元不等。

對於100%台灣研發製造金屬硬密封球閥的進典工業而言，又以「JDV」自有品牌行銷全世界，想要擴展市場佔有率，推出價格實惠的標準品的效益不高。因此導入應用該公司開發的獨家閥門金屬硬密封（Metal Seat Tech；MST）與HVOF超音速火焰曲面噴塗技術、頂尖的類鑽石薄膜塗層技術（CVD），可耐超高/低溫（800℃~-196℃）、超高壓（2,500磅）且適用任何流體磨損的高階工業控制閥。

更配合創新高端次奈米級研磨技術，確保能通過零洩漏測試，甚至足以承受燃氣電廠內管線的超超臨界溫度600℃、壓力1,500psi以上等嚴苛工況使用需求，在環保規範嚴格及全球供應鏈結構的改變需求下，呈現長期增長態勢。

目前產品已取得多項國際專利與認證，包括具防磨的閥門結構設計、把手安全性與便利性符合人因工程的流體閥設計，均取得德國新型專利；閥門耐火試驗超越API-6FA/ISO-10497規範要求、美國ISA 93/歐盟ISO15848-1低逸散環保認證，並取得歐洲ATEX 94/9/EC防爆證書。因此目前進典營收成長動能，主要來自半導體及電力閥門，提供高價值工業閥產品來擴展市場，亦有助於整體產業升級。

進而鎖定石化、煉油、鋼鐵、電廠、紡織、造紙、光電等企業客戶的關鍵製程，並成功取得全球最大石化公司SABIC、西門子能源、奇異（GE）等超過1,000個企業客戶青睞。未來規劃逐步調整將技術基礎的產品導向轉換成市場導向，包括擴大石化煉油產業佈局，石油天然氣閥門產品市場開發、電子半導體EP及回收系統閥門開發。

由於近幾年在國際能源趨勢變化下，對天然氣能源需求遽增，進典也擴大兩岸天然氣管線佈建，更打入美國電廠供應鏈及澳洲能源市場；同時積極切入半導體產業，已成功打入台積電、美光及中芯等國際大廠供應鏈，接連取得台積電熊本廠及美光的訂單，半導體營收逐年上揚，未來營運動能可期。

近年來推出的「JTD Series環保高性能雙偏心蝶型控制閥」，則是全台唯一具備100%完美密合止洩止漏功能，耐超高壓、耐磨損，跨越極端溫度領域，兼顧穩定、安全、可靠、環保的高階液壓系統控制閥。

藉由該公司創新發明的閥座蓋體設計取得新型專利，以及鍍層表面兼具堅硬質地及耐磨損、光亮、美觀，將可大幅提升金屬的強度並具極佳的耐熱性與鍍層底材的密著性。特別適用於電子半導體、海水淡化、煉油業、化工、生技與地熱發電廠、煉鋼等黏漿類與腐蝕性極為嚴苛環境的產業。

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2023.11月(第97期)馬達永續新應用
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