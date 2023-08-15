賴清德過境符合一中政策 美：我們無意使台海現狀脫軌

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
過境紐約的中華民國副總賴清德與台北駐美代表蕭美琴(右)及僑務委員長徐佳青(左)一起向參加13日僑宴的賓客舉杯祝賀。特約記者許振輝/攝影
過境紐約的中華民國副總賴清德與台北駐美代表蕭美琴(右)及僑務委員長徐佳青(左)一起向參加13日僑宴的賓客舉杯祝賀。特約記者許振輝/攝影

中華民國副總統賴清德過境美國訪問巴拉圭，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）14日表示，賴清德的過境符合美國的「一個中國」政策，北京沒有理由採取任何情勢升級作為，他說，「我們無意使現狀脫軌」。

美國政府向來強調現狀的重要性，拜登政府官員多次重申，美國政策的承諾與目標是維持台海和平穩定，美國持續恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策，美國反對兩岸任一邊片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，美國期待以和平方式解決兩岸分歧。

巴特爾表示，過境不是任何脅迫或挑釁行動的藉口，包含賴清德在內，過去20年來有十多次的副總統過境，均平安順利。

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）與印太小組主席金映玉（Young Kim）發表聲明，歡迎賴清德過境美國，提到他們今年4月訪台時會晤賴清德。

聲明指出，台灣是印太區域的民主典範，也是美國的重要夥伴，聲明強調，美國與盟友一道，和台灣站在一起，拓展經濟和國防關係，以確保台海和平穩定及自由開放的印太區域。

美國 賴清德 台海 拜登 一中政策 台灣關係法

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