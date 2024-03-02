鼎科技／AI走出虛擬 真貌迎向你

【文．蕭毅豪】

我不提，但你知道我需要什麼；你不說，但我懂你接著要做的。

在人類的日常裡這是表情「暗示」的一種深度會意，也是人類基本具備的非語言的表述能力，除了手勢以外的另一種意思傳達與交流方式。

在適當時機點，用臉部表情傳達給人類的這個暗示技術，已在2020年被AI人形機器人以表情建模技術（包括：視覺擷取、音頻偵測、雷達掃描等即時資料）給表現出來，開始不屬於人類的專利了。

AI Ameca人形機器人具備12種以上的表情

機器人與人相處的過程，被稱作是機器人互動 （Human-Robot Interaction; HRI），即實現人與機器人之間輕鬆、直覺式的互動，這種互動需要自然的表情與手勢溝通，儘管言語交流在人與人的互動中往往是主要的。

一家市調中心CBINSIGHTS的一份20 Tech Trend 2024報告裡提到Engineered Arts Ameca人形機器人和Tesla Optimus 人形機器人Gen II是現行世界上最先進的人形機器人之一，我尤其認為以Ameca在肢體語言、表情語言上是目前市面上最突出的技術。

Engineered Arts的CEO Will Jackson提到：Ameca人形機器人可以展演的表情至少有12種以上，Ameca採用AI x AB技術，意指Artificial Intelligence（人工智慧）在一個 Artificial Body裡能夠靠著對話、或需要幫忙的指令來建構表情與肢體的自然運動，而且是流暢、逼真的動作。Ameca這世界最先進的臉部表情能力的人形機器人，意味著它可以與任何人立即友善的融洽相處。今年Ameca將展示除了表情能力以外，還會針對溝通進行強化，並開始可以學會行走。

表情能傳達的更多、更精彩、更深刻

表情是一件很有趣的活動，較早人類在虛擬的螢幕裡想要表達情緒，會以鍵盤上的符號表來演示，接著是Apple、Line等社交App推出的Emoji表情來讓情緒意思的傳達更為明確。（但還是得附註，有時搭配聲音語調的起伏、輕重音調會使表情傳達更為生動。）

2014年一位Shichuan Du學者使用感知計算模型偵測了230名人類受試者，定義了21個不同的人類情感類別，除了常見的開心、驚訝、感傷、憤怒、厭惡和恐懼6種，還有悲憤（悲傷＋憤怒）、驚喜（開心＋驚訝）等15種可被區分的表情圖庫。

表情裡有一種混合模式是「暗示」。人類的暗示要被人們感受到，最基本的要件是：臉部肌肉動作加上肢體動作，才能在無聲的情況下（非文字訊息或聲音），表達了人對人的情緒狀態，它是人類間社交的重要手段，但現在除了哺乳動物有此能力外，AI人形機器人裡的「社交型機器人（Social Robot）」也已經開始具備這樣能力了，未來社交機器人會被完整運用到老者陪伴、醫療照護、家庭助手、和兒童教學上面。

「眼神」，高級度的AI社交技術

眼神的描述最早是在1972年由學者Argyle開始研究，可以傳達心理狀態，增強言語交流，並強化所表達的內容。

我們正開始研究的真實人工智慧面貌（Real AI Face）已經來到「眼神」這個階段，它是表情裡最重要的關鍵零組件（包括感測、肌肉微釋放、眼球追蹤、臉部辨識等技術），才有機會讓社交機器人表情讓人類完整感受。

眼神要能夠讓人感覺到重要訊號，則需要做到「眼睛注視」技術，和賦予社交機器人一對擬真眼球的技術，才能讓人類真實感受。

2017年一位Henny Admoni 學者提到一個技術名詞：Social Eye Gaze（社交目光），其中注視能力的差異與在機器人中，與實現眼球運動有關，這還包括瞳孔擴張、眼球轉轉和眼跳。

台灣著重在此AI人形機器人的眼神技術與AI Eyes技術領域的三亞科技 黃紹綸董事長接受訪問曾表示：「”眼神” 是每個服務型機器人傳達給人類意思與情感的核心，無可取代」，其人工智慧眼球可任意裝載在各種類人型機器人（Humanoid Robot）的眼窩裡，讓眼睛更擬真，並且可隨著各國人種的眼色進行變換。更重要的是：我們還賦予這顆眼球擁有超視覺的能力涵蓋：感應亮度、偵測距離、危險逼近時的提醒等，讓機器人在與人類相處時更懂得應對進退、並且幫助人類在任何時候都更安全也能遠離危險。

AI Eyes尤其對社交型機器人尤為重要！

因為當人形機器人穿上了人類衣服、戴上帽子，能夠裝設各種偵測器與感測器的位置，絕大部分在眼睛裡，這是一種需要科技上突破的重大關鍵零組件。

眼神的釋放、會意、交流，是人類獨有的非語言的社交手段，例如情人、或戰場上的隊友特別需要這種無聲的愛意或指令傳達，當然AI人形機器人也特別需要。其中社交型AI人形機器人的下一個中要階段，就是要跟你產生「默契」了，這個默契技術，必須建立在與你相處之後，靠著通用人工智慧（AGI）即時建模技術和眼神技術就能產生與你的「心靈連結」。

圖／獨家報導主筆室製圖

這個默契技術將能夠應用在多種場景，多種領域上，會是殺手級的應用功能，我們試目以待。

AI已經開始走出虛擬世界了，以真實面貌呈現給你，接下來你該想想如何跟它培養默契了。

下一章節我們將提到OpenAI的AI Chip佈局與世界前4大AI人形機器人的進展，和它們可能帶來的破壞式創新。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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