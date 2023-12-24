中國人反對英國人資本家黎智英

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【文．孫榮富】

最近，國民黨的副總統候選人趙少康說：我要聲援香港的黎智英。76歲的香港壹傳媒創辦人黎智英，支持反送中動搖整個中國的國家安全，被香港政府指控違反港版國安法，最嚴重可能判處無期徒刑。香港過去是英國的殖民地，「輿論霸權」黎智英擁有英國公民身份，是個道地標準的英國人資本家，相信在台灣的「中國人」，也絕對會反對「英國人資本家」黎智英「反中」的立場與作為。

反送中發生的很大原因是：中國香港特區政府低估了，回歸中國後的一國兩制並沒有「去英國殖民化」政治心理建設而殘留後遺症，以致「黎智英們」以「新聞言論自由為名、行殖民復辟為實」，催化出這一場反送中的蒙面暴徒之亂。

「反送中」攻擊中國香港警察，甚至發表「臨時政府宣言」，不惜犧牲中國香港的整體經濟、中國香港的人民福祉、中國香港的社會秩序，以推翻中國香港特區政區為手段來企圖達到反中、舊殖民政府復辟之目的，這已經不是法定集會遊行抗議，而是一場黑白不分、違法亂紀的準政變狀態。換句話說，「英國人資本家」黎智英的言論與行為，就是準政變的共犯。

此外，輿論霸權與言論自由，常常像孿生兄弟讓人分不清，但言論自由必須建築在法治的基礎上，因而言論自由常被輿論霸權打得毫無還手之力；面對「反送中」結合了「輿論霸權」，北京以所謂港版國安法來法辦「英國人資本家」黎智英，這是為了整個中國的國家穩定與社會法治的正當手段。

香港在「反送中輿論霸權」下的動亂遭遇，這是所有中國人、兩岸中國人、在台灣的中國人，都不願意看見的樣子，一個舊殖民勢力企圖顛覆中國法治體制的準政變動亂的樣子。

※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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