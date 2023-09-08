孟加拉登革熱史上最慘 台灣病例創8年新高

【文．李有具】

世界衛生組織（WHO）6日宣布，孟加拉今年4月爆發的這波登革熱疫情堪稱「史上最嚴峻」，迄今已有超過13萬5000人確診、650人死亡，世衛已緊急派遣專家進駐進駐，以協助當局加強監控、提升實驗室能力。另外，台灣登革熱病例也創2015年以來新高，據疾管署8月31日統計，全國本土病例也已經累積3552例，其中台南市3058例，疫情最嚴峻。

疾管署副署長羅一鈞日前也再次南下，前往台南市、雲林縣參與登革熱防治工作與會議。羅一鈞也提到，接下來開學後學生回到學校群聚、颱風帶來降雨，防治工作還是要持續，預期到9月底之前疫情風險都仍高。

由於病媒蚊之一的白線斑蚊，廣泛分布於全台海拔1500公尺以下地區，且交通便捷影響下，全台皆有感染登革熱的可能，目前北部亦有登革熱病例，民眾生活中應落實「巡、倒、清、刷」，減少戶內外的積水容器，降低病媒蚊孳生，從事戶外活動時，亦應穿著淺色長袖衣褲，及使用中央主管機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，減少病毒傳播。

針對孟加拉的登革熱疫情，世衛曾警告，受到氣候變遷影響，登革熱和其它透過病媒蚊傳播的疾病如屈公熱、黃熱病以及茲卡病毒感染症，正更迅速廣泛傳播；世衛也表示，在氣候變遷和今年的聖嬰現象等多重因素加總下，孟加拉、南美洲等多個地區，皆爆發嚴重的登革熱疫情。