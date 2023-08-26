日排核汙水首日超標200倍 美科學家：威脅全球70%漁業

【文．陸懷恩】

日本24日起向太平洋排放核汙染水，據《央視》在現場實際檢測，福島核汙水排放首日輻射值最高超東京200倍，已大大超過安全值範圍。同時，根據權威的美國「國家海洋實驗室協會」發表聲明顯示，這些排放可能會威脅到地球上最大連續水域，其中含有全球最大生物量，包括世界上70%的漁業。

日本不顧國際反對，自24日起啟動核汙染水排海計畫，大陸《央視》早在週前就派記者前往福島採訪，昨天排放首日，《央視》在排放海口現場約下午1點多實地監測發現，離福島較近的地方最高值為東京的200倍，沿途實測最高值達2.0μSv/h，大大超出了安全值範圍。

《央視》稱，核汙染水將通過洋流影響整個太平洋乃至全球海域，全球生態勢必長期處於一種不確定狀態，這也提醒國際原子能機構（IAEA）等專業機構需要對此有更嚴密的監督，否則週邊國家和全球可能處於自然環境輻射超標的危險之中。

雖然IAEA評估該計畫安全，但鄰國批評日本的排海計畫極具危險。中共外交部官稱其為「全人類風險」，指責日本將太平洋當「下水道」，由18 成員組成的《太平洋島嶼論壇》組織負責人則稱其開啟「潘朵拉魔盒」。此外，美官方雖支持日本這項計劃，但美科學家多數不認同。

日本東電在福島排放汙染水出海口造了一條「海底隧道」，再從隧道口將核汙水排出口。 轉引微博

美國媒體引述夏威夷大學科瓦洛海洋實驗室主任羅伯特指出，這是一個跨界、跨代的事件，他引用研究報告指出，福島2011年事故時釋放的放射性核素和碎片，很快就在距加州海岸近 5500 英里附近被檢測到，「計畫排放的核污染水中的放射性元素，可能會再次擴散到海洋。」

他引用研究的明確證據說，攜帶福島核元素的太平洋藍鰭金槍魚，在 2011 年事故發後6個月到達聖地牙哥海岸，「同樣令人擔憂的是，滿載的浮游植物—自由漂浮的生物體，它們是所有海洋生物食物鏈基礎，可從福島冷卻水中捕獲放射性核素。攝入後，這些同位素可能「在各種無脊椎動物、魚類、海洋哺乳動物和人類體內積累」。

羅伯特不是唯一提出此類擔憂的美國科學家。美國國家海洋實驗室協會則發表聲明說，缺乏足夠和準確的科學資料支援，所以反對核污染水排放計畫。該聲明指出，「這些排放可能威脅到地球上最大的連續水域，其中含有最大生物量，包括世界上70%的漁業。」

海洋放射化學家兼太平洋島嶼論壇顧問布塞勒 (Ken Buesseler) 則認為，東電處理後的核污染水中仍含有放射性同位素，這一計畫可能並不安全。他說，儲存的污水池中仍含有不同的放射性同位素，如銫137、鍶90和氚，他質疑淨化處理的效果不彰。