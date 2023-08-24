郭台銘獨立參選成真？ 連署書曝光聲量躍上第一名

【文．楊雪妍】

原本聲量不高的郭台銘，隨著連署書的曝光，聲量爆量到歷史天量的50000多，為此，網友討論十分激烈。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/17到8/18的潛在候選人聲量排名郭台銘躍升第一名，聲量是50,648 (上升2)，第二名是柯文哲，聲量是23,944，第三名是賴清德，聲量是16,919(下降2)，第四名是侯友宜，聲量是14,472。

根據 QuickseeK的調查，郭台銘位居第一名，主要是TVBS新聞的FB在討論「郭台銘選定了？連署書曝光侯友宜急回應」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2803筆，網友表示「支持，郭董獨立參選」、「唯一支持阿銘棄選！」、「郭董麥來亂啦！」。

而總統候選人聲量排名第二名的柯文哲，主要是中天新聞的FB在討論「柯文哲表態願與「各黨領袖對話」，民進黨反問３件事」」，討論聲量1070筆，網友表示「這是多數人的心聲，誰都可以，就是不能讓民進黨再執政，加油」。第三名的賴清德，主要是Line Today的國內在討論「賴清德民調破４成天花板遭質疑 游盈隆公布「不公開的民調秘密」」，討論聲量435筆，網友表示「台灣民意基金會？董事長就是民進黨要職人員擔任，哪裡來的公正跟可信度？稍微上網查就知道，游盈隆是民進黨副秘書長…」，第四名的侯友宜，則不在前五名的選情熱議中。