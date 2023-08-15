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中國對台灣聚碳酸酯開徵反傾銷保證金 稅率最高達22.4%

聯合新聞網／ 獨家報導
中國商務部公告，對原產於台灣的聚碳酸酯課徵反傾銷保證金。 取自中新社
中國商務部公告，對原產於台灣的聚碳酸酯課徵反傾銷保證金。 取自中新社

【文．林齊萩】

副總統賴清德出訪南美洲友邦巴拉圭，中途過境美國，引發北京當局不滿，除了宣布實施軍演外，中國商務部今（14日）公告，明起對原產於台灣的聚碳酸酯課徵反傾銷保證金，稅率最高達22.4%。

中國商務部官網的聲明表示，自8月15日起將對自台灣進口的聚碳酸酯（Polycarbonate，簡稱PC）實施臨時反傾銷措施，進口經營者進口涉及公司所生產物料時必須提交相應保證金。涉及公司和保證金比率分別為：台灣化學纖維、台灣出光石化徵收16.9％的保證金比率；奇美和奇菱科技17.0％；其他台灣公司則為22.4％。

中國商務部今公告，去年11月30日對原產於台灣的進口聚碳酸酯進行反傾銷立案調查，初步認定被調查產品傾銷成立，中國聚碳酸酯產業受到實質損害，傾銷與實質損害間存在因果關係。

根據中國《反傾銷條例》有關規定，調查機關決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自2023年8月15日起，進口經營者在進口台灣各公司生產的被調查產品時，應依據本初裁決定所確定的各公司的保證金比率向中國海關提供相應的保證金。公告指出，各利害關係方可在公告發布之日起10天內，向調查機關提交書面評論意見。

聚碳酸酯（Polycarbonate，簡稱PC）是一種無色透明的無定性熱塑性材料，具有抗衝擊強度高、加工性能好、透光率高、耐熱及耐寒性好等優點。主要用途在於電子電器、板材／薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等諸多領域。

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