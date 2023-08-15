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獵殺高超音速武器 美日聯手研發新型攔截飛彈

聯合新聞網／ 獨家報導
俄羅斯「匕首（Kinzhal）」高超音速飛彈。 翻攝自俄羅斯國防部官網
俄羅斯「匕首（Kinzhal）」高超音速飛彈。 翻攝自俄羅斯國防部官網

【文．楊俊斌】

陸媒引述《讀賣新聞》的消息稱，日、美兩國政府確定共同研發針對高超音速武器的新型攔截飛彈的方針，預計將在18日舉行的日美首腦會談中達成協議。此舉意在防範現有飛彈防禦網絡難以應付的威脅，強化威懾力。

日本政府相關人士證實了上述消息。日、美此次共同研發的攔截飛彈將是繼2017年度研制完成的「標準」-3IIA飛彈以來的第二款。

在定於18日舉行的日美韓首腦會談期間，日本首相岸田文雄還將與美國總統拜登舉行單獨會談，目前正在就將共同研發攔截飛彈作為協議內容進行發佈前的協調。

高超音速武器能夠以5倍音速以上的速度在低空進行變軌飛行，現有雷達難以捕捉，攔截就更困難了。

中國已經成功試射了高超音速武器，俄羅斯也在烏克蘭戰場使用了這種武器。2021年9月以來，北韓多次進行了高超音速武器試射。有分析認為，在2022年1月的試射中，北韓高超音速導彈的飛行速度最高達到了10倍音速。

日本防衛省正力求通過提升陸上自衛隊03式中程地空導彈的性能應對中俄朝的高超音速武器。

搭載於海上自衛隊「神盾」艦的新型導彈「標準」-6也擁有一定的攔截能力。但是上述攔截飛彈均為末段攔截，當務之急是擁有能夠在更遠區域實施攔截的手段。

日美兩國政府計劃在十年內研制出新型攔截飛彈。

要想攔截高超音速武器，必須建立起能夠在更早期探測並跟蹤來襲導彈的系統。美國正在加快佈局衛星星座，日本防衛省也有意同美國的衛星網絡建立合作。

日本政府也在尋求擁有「反擊能力」，為此希望在共同研發新型攔截飛彈的同時加快建造遂行反擊能力的遠程導彈，早日建成「綜合防空飛彈防禦」系統。

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