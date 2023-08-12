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河北監獄推出線上探親「20分鐘收50元」

聯合新聞網／ 獨家報導
互聯網、大數據成為人們生活日常之際，連監獄也引進遠端視訊平台。只不過透過第三方公司「20分鐘收費50元（合台幣230元）」是否公開招標？是否合理，引起民眾質疑。圖為山東臨沂先前引進的遠端視訊。 海報新聞
互聯網、大數據成為人們生活日常之際，連監獄也引進遠端視訊平台。只不過透過第三方公司「20分鐘收費50元（合台幣230元）」是否公開招標？是否合理，引起民眾質疑。圖為山東臨沂先前引進的遠端視訊。 海報新聞

【文．陸懷恩】

天下真是無奇不有！大陸監獄竟可收費讓親友「線上探視」，且是合法的。據《澎湃新聞》報導，河北省近日有監獄推出「親屬線上視頻探視每次20分鐘，收費50元（人民幣，下同）」，引起網友關注和質疑。質疑的不是獄方讓第三方經營此業務，而是有沒透過公開招標取得經營權。

《澎湃新聞》指出，相關視訊會見平台是一款名叫「親情會見」的微信程式，主體公司為河北立馳資訊科技有限公司。保定監獄一工作人員回應媒體稱，遠端視頻會見是協力廠商提供的便民服務，費用也是協力廠商收取。據悉其他省市監獄也有類似視訊會見業務，獄方不收費，但協力廠商收費標準不一，有的較「親情會見」便宜。

這款「親情會見」APP稱可預約河北10多家監獄視訊會見，也備受關注。有律師表示，河北省監獄系統採「立馳資訊」開發的「親情會見」遠端視訊會見平台，屬政府採購範疇，應通過招標等方式決定。

《澎湃新聞》昨在中國招標投標公共服務平台檢索發現，多家「親情會見」稱可預約河北地區監獄，但未見相關專案招標記錄，僅找到一份今年4月「立馳資訊」中標河北省女子監獄會見管理平台採購專案的公告。

瀋陽早在2019年就開通監獄遠端視訊會見系統，但因針對路途遙遠難辦理會見的人員而設，未傳出收費情事。 取材微博
瀋陽早在2019年就開通監獄遠端視訊會見系統，但因針對路途遙遠難辦理會見的人員而設，未傳出收費情事。 取材微博

據「立馳資訊」官網介紹，該APP發表日為2020年12月17日，2021年2月7日獲登記批准，但在官網介紹稱，這款自主研發監獄遠端視訊會見平台，是在2020年11月在河北省監獄系統部署完畢，並上線運營。「截止2021年7月底累計完成6萬人次罪犯會見，受到罪犯和家屬一致好評。」

不過《澎湃》測試發現，8月10日立馳資訊官網已無法正常打開；通過天眼查App檢索顯示，2021年一整年立馳資訊就獲批登記包括上述「親情會見」視訊平台等多個涉監獄管理系統共10項。

北京市中聞（長沙）律師事務所表示，不少監獄建於偏遠地區，獄方採遠端視訊是與時俱進體現，值得肯定；但如此視訊平台應屬公開政府採購範圍，不見招標紀錄確實有問題。面對詢問，河北省監獄管理局工作人員表示，已向有關部門彙報相關爭議，正在討論，其他不願多說。

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