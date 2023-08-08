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不認同矽盾護台說 劉德音：台海關係取決於中美

聯合新聞網／ 獨家報導
台積電創辦人張忠謀。 翻攝自總統府flickr
台積電創辦人張忠謀。 翻攝自總統府flickr

【文．林齊萩】

《紐約時報》（New York Times）日前刊出台積電董事長劉德音專訪，文中劉德音直言不認同「矽盾」護台的說法，並表示，中國不會因半導體改變對台灣的軍事態度，台海關係還是取決於中美關係。國民黨台北市議員李彥秀稱讚劉德音不畏權勢，直接戳破民進黨大內宣的「謊言」，並表示台積電是台灣之光，不是民進黨的「人肉盾牌」。

李彥秀昨（6日）在臉書上表示，台積電董事長劉德音堪稱台灣的「誠實樹」，不畏權勢，不帶顏色，從企業家的角度，針貶時弊！在本月4日出刊的《紐約時報》專訪中，劉德音明確反對「矽盾」的看法。總統蔡英文完全執政近8年，「能源政策」與「矽盾保台」堪稱是民進黨最後兩塊「神主牌」。但劉德音從國際局勢、地緣政治與產業經濟的角度，直接戳破民進黨大內宣的「謊言」。

李彥秀認為，政治應為經濟服務，政治應該為人民服務，政黨與政客不應該拿企業永續經營以及人民生命財產，作為政治鬥爭「人肉盾牌」。劉德音的義正辭嚴就是提醒民進黨政府，應尊重台積電的專業企業治理，不能讓台積電變成政治籌碼。兩岸關係走向兵凶戰危，是兩岸人民與全世界都不樂見的，和平、穩定、繁榮才符合絕大多數人的利益。

李彥秀強調，台積電是「台灣之光」，更是全世界科技產業進步的動力，劉德音董事長發聾振聵的提醒，不僅是台灣企業界對兩岸關係的焦慮，台灣人民對於兵凶戰危的擔憂，更是對民進黨政府最沉痛的警鐘。

《紐約時報》近期也專訪台積電創辦人張忠謀，張忠謀表示，他和許多人一樣，擔心中美在台灣問題上可能發生衝突，儘管他認為發生這種衝突的可能性很低。他同時認為中國入侵台灣、兩棲戰爭以及所有類似的可能性非常非常低，他想避免這種情況。對於中美科技戰如火如荼，張忠謀指他並不擔心美國阻止中國企業獲得尖端半導體技術，最終美國公司將失去業務，而中國將找到反擊的方法。

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