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禾大洋行推特殊酒款 首選伴手禮震動業界

聯合新聞網／ 獨家報導
禾大洋行南台灣洋酒市場，培養不少忠實顧客。 禾大洋行提供
禾大洋行南台灣洋酒市場，培養不少忠實顧客。 禾大洋行提供

【文．劉孟儒】

禾大洋行在暖陽四射的南台灣屏東，深耕經營已走過10個年頭，從2019年開始，禾大決定開發小眾市場，往較特殊的酒款發展，雖然當中有很多的辛苦，醞釀期很長，但是限量動漫聯名威士忌讓禾大洋行，在經營路上拓展出更多不同的消費族群。

如果你正在尋找春節伴手好酒，來禾大洋行絕對不會讓你失望！

禾大洋行在暖陽四射的南台灣屏東，深耕經營已走過10個年頭，從2019年開始，禾大決定開發小眾市場，往較特殊的酒款發展，雖然當中有很多的辛苦，醞釀期很長，但是限量動漫聯名威士忌讓禾大洋行，在經營路上拓展出更多不同的消費族群。

身材纖細外型亮麗的禾大洋行店長Sandy賴松娣表示，這十幾年的洋酒之路，在外人眼中也許是很好入門的事業，但深入細細品味後，才理解這一行的背後的馬步功夫，需要蹲的比誰都還深還穩，才有機會在行業立足。Sandy不僅親切熱情，對於酒的專業知識也非常豐富，總是能夠和來到店裡的客人相談甚歡，長久下來也為店內經營出不少忠實客戶。

除了用心且真誠經營店家外，在Sandy的細心觀察市場動態與建議下，禾大洋行4年前開始佈局動漫聯名威士忌，更主動聯繫進貨窗口洽談進貨事宜，開始了動漫聯名威士忌、日本品牌威士忌之路，這幾年除了吸睛不少話題，更吸引了不少粉絲前來詢問，禾大洋行也終於拓展出獨特的市場行銷。

禾大洋行春節期間不打烊，限量好酒禮盒是春節伴手禮最佳選擇。 禾大洋行提供
禾大洋行春節期間不打烊，限量好酒禮盒是春節伴手禮最佳選擇。 禾大洋行提供

禾大洋行的好盟友，同時亦是WHISKY TASTE酒展策展人胡毓偉表示：屏東禾大洋行是南部合作的銷售據點。各類型限量動漫聯名威士忌，如北斗神拳、哥吉拉、進擊的巨人、假面騎士、科學小飛俠等等，以及戶河內威士忌、駒之岳威士忌、岩井威士忌、櫻尾威士忌、貓尾崎威士忌….等等，除此之外還有不少絕版珍稀的OB威士忌，絕對是要好好探訪一番。

禾大洋行店長Sandy與WHISKY TASTE酒展策展人胡毓偉打造屏東唯一限量動漫聯名威士忌通路。 禾大洋行提供
禾大洋行店長Sandy與WHISKY TASTE酒展策展人胡毓偉打造屏東唯一限量動漫聯名威士忌通路。 禾大洋行提供

想要找些別出心裁的伴手好禮，絕對不能錯過到屏東禾大洋行探訪一番。2023春節期間禾大洋行仍照常營業，正在為伴手禮苦惱的朋友們歡迎前往尋寶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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