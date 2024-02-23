華納跟進環球 將裁員一成

文/MUZIK

華納音樂集團（Warner Music Group）宣布，截至去年12月底，該公司季度獲利成長17%，比往常上漲了11%，達到17.5億美元，創下紀錄。但執行長Robert Kyncl也在同一場財報會議上公開內部備忘錄，顯示他們要裁員10%、約600名人員，將花在此處的2億元人事成本再作投資，「打造下一個十年的競爭優勢」。

遭到裁員的，大多是Uproxx、HipHopDX等華納旗下或合作運行的媒體公司，華納也將退出O&O內部廣告營銷公司、關閉Podcast品牌Interval Presents和社群媒體發行商IMGN。

反之，華納將增加對藝人、創作者、新技術的投資，以強化對音樂的參與、提高音樂的價值、改進團隊工作的方式。

Kyncl指出，公司正從強勢地位走向改變，現在百大熱門歌曲榜前十名中，華納發行者占有一半，恰是轉變和創新的明智時機，「音樂在不斷變化，所以我們也要隨之而變。」

這波裁員大部分會在今年9月末生效，並持續進行到2025年9月。

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