有錢卻發不了薪 倫敦室內樂團急解罷工危機

文/MUZIK

倫敦室內樂團（London Chamber Orchestra）已經五個月未發薪資，導致部分團員以拒絕參加排練的方式罷工抗議。一位團員受訪時表示，這是該市職業樂手真刀真槍的一戰，沒拿到足夠報酬的他們一面演奏不懈、一面還必須去做別的工作，所以到團必須有薪！

不過該團行政總監Jocelyn Lightfoot表示，遲到的薪資已於2月上旬發放，從而避免了他們為如何找到樂團，才能滿足全廳九百多位觀眾而大傷腦筋。他解釋，這場欠薪風波是因Barclays銀行為加強安全防護，無預警地凍結了該團帳戶，要求團方提供更多資訊，才能重啟戶頭，許多慈善、文化和宗教組織的財務，像是Clockwork慈善基金與Ogmore Valley男聲合唱團，也都因銀行的新措施受到影響。

Barclays的發言人則說：「我們非常認真地保衛客戶的基金。協助預防金融犯罪和自律，是我們一直在盡的責任。所以必須確保即時更新客戶帳戶的相關資訊，客戶與財務相關的法定地位若有變化，也必須在規定時間內告知行方。」

沒想到光要重啟戶頭，就花了四個月，其間團方雖然持續告訴團員，只要帳戶問題解決，就會盡快給薪，可是整個過程卻數次延宕，讓他們很難給出一個確切的時程。他也理解樂手們的苦處：樂團發不出錢，意謂著自由接案者的工作機會變少、經濟受到威脅，對於已因英國脫歐與COVID-19疫情而日子難過的樂手們來說，狀況無異雪上加霜——這些優秀職業音樂家的存在與價值，並未受到社會應有的重視，很令人擔憂。

倫敦室內樂團成立於1921年，規模約為常規管弦樂團的一半，現由知名小提琴家Warren-Green長期擔任音樂總監，董事長則是名鋼琴家Vladimir Ashkenazy。該團每個樂季的演出場次其實不多，每場節目包括排練，被團方計算為兩日的工作分量，而團員們除了上臺，本來就兼做不少其它工作，像是與藉著提供孩子們機會，來增強領導力、公眾性與包容性的Music Junction教育計劃協作等。

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