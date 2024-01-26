荷蘭國家歌劇院去年上座率已如疫前
文/MUZIK
荷蘭國家歌劇院與芭蕾舞團（Dutch Nationale Opera & Ballet）公布2023年上座率，顯示該院來客量已經回升，甚至超越了COVID-19疫前的表現。
其官方資料指出，2023年全年的上座率達到95%；若單以歌劇院計，也有94%，比2018年還多出8%以上，且新觀眾佔比從18%上升到25%，35歲以下的觀眾佔16%，同樣比2019年的10%顯有長進。而最受歡迎的劇目則屬《魔笛》、《羅恩格林》、《動物農莊》、《無辜》（Innocence）、《馬哈貢尼市的興衰》（Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny）。
該院行政總監Stijn Schoonderwoerd在聲明中表示，很高興大量觀眾再次蒞臨。經過疫情導致的長期封院以後，每個人都在懷疑觀眾數量要過多久才能恢復如昔。事實是，在短時間內，他們去年的表現已經回到2019年的水準，顯示了歌劇與芭蕾的魅力有多麼巨大、這樣的藝術形式又是多麼讓人易於親近。
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