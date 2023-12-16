英國國家歌劇院總部將離開倫敦 確定落腳曼徹斯特

【文/MUZIK】

英國國家歌劇院（English National Opera）已選擇大曼徹斯特（Greater Manchester）為未來的駐地。

一年以前，英格蘭藝術委員會（ACE）將英國國家歌劇院從國家投資組合中移除並表示未來資金將取決於其遷出倫敦的決定。這個飽受爭議的舉措，被Melvyn Bragg譴責為「文化破壞行為」；被里茲的北方歌劇院（Opera North）總經理Richard Mantle）批評為「沒有深思熟慮的想法」。ACE後來同意提供部分資金救濟，並將英國國家歌劇院搬遷的完成時間延至2029年。

而歌劇院考慮設立新總部的地點名單，則包括伯明罕、布里斯托、利物浦、諾丁罕，還有最受歡迎、目前都還沒有常駐歌劇公司的曼徹斯特。

日前，英國國家歌劇院公告，已與大曼徹斯特城市區域達成合作夥伴協議。公司表示，對「與該地區充滿活力的藝術生態進行合作的潛在機會，以及與大曼徹斯特的新觀眾和社區合作創造作品的機會」感到振奮。

大曼徹斯特市市長Andy Burnham表示，英國國家歌劇院是英國「最令人興奮的文化機構」之一：「我們與他們密切合作，擘劃了未來的共同願景。在這裡，他們可以繼續製作開創性的歌劇，與北方的藝術家建立新的合作關係，並將他們屢獲殊榮的學習和健康計劃帶給這裡的社區。大曼徹斯特以其激進的藝術、行動主義和影響變革的世界聞名，以及我們城鎮和城市中正在發生的文化復興，使其成為英國國家歌劇院的理想家園。我們迫不及待地歡迎他們。」

該公司表示，新基地將在2029年3月前完全建立，在此之前，會先於大曼徹斯特地區進行歌劇演出。此外，仍將在屬於該院的倫敦原駐地（Coliseum）繼續舉辦「可觀的」樂季，直至2029年及其之後。

曼徹斯特市議會領袖Bev Craig發出共鳴，她表示該地區是英國國家歌劇院的完美選擇；Salford市長Paul Dennett也有相同的感受。Craig說：「如今的曼徹斯特已經與幾十年前大不相同……在過去的30年裡，這座城市已經轉變成歐洲增長最快的城市之一，僅次於倫敦，在歐洲擁有最大的創意經濟體……我們是一個將文化和藝術置於核心的城市。」

這一舉措同樣受到大曼徹斯特藝術界的歡迎。Lowry arts centre執行長Julia Fawcett表示「非常激動」；Factory International首席執行官John McGrath感到高興：「我們期待共同開發一些令人興奮的新合作項目，並在未來幾年呈現這些對歌劇未來雄心勃勃的探索。」

這一消息也得到英國歌劇界高層的正面評價。皇家歌劇院首席執行官Alex Beard表示：「英國國家歌劇院的未來得以確定，對於所有關心國家歌劇生態的人來說都是一個巨大的安慰。」北方歌劇院的總監Laura Canning表示：「我們將與英國國家歌劇院密切合作，共同發展觀眾，確保該地區更多的人能夠體驗歌劇和現場表演的力量、共同努力。」

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