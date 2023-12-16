Spotify明年大改分潤規則 串流次數上千才有錢拿

【文/MUZIK】

《Music Business Worldwide》報導，Spotify將於2024年1月1日改變分潤模式，其中最受人矚目的規則，莫過於設定分潤門檻：一年之內串流超過千次的曲目，才能開始分錢。

據他們向唱片公司和發行商確認的結果，Spotify此舉的底線，旨在對每月收入不到5美分的曲目「去貨幣化」——以眼下美國唱片商在該平臺上的營運狀況而言，5美分大約相當於一首歌曲播放兩百次的月分潤——Spotify認為這將讓先前使用該服務、但其版稅只佔總額0.5%的曲目非貨幣化。他們期待2024年能夠因此，把付給這不到一千條曲目的4千萬美元版權費用，轉移到其它播放超過千次的曲目上。

知情業內人士表示，新規則是針對價值因為小額付款而遭破壞的版權費用，通常這些小額版稅還達不到資訊聚合商的最低標準，以致於根本就到不了個別創作者的手中，結果Spotify撥出的版稅，甚至就此被閒置在銀行帳戶中。

數位音樂發行商Believe執行長 Denis Ladegaillerie接受《Music Business Worldwide》訪問時則指出，訂個播放1000次的底限，然後不付錢給那些作品未達標的藝人「有何意義」？「這樣幹，又會讓新秀們得到什麼樣的訊息呢？」

目前Spotify給予每次串流的版稅約為0.003至0.005美元，和Apple Music或Amazon的0.01相比，在業內明顯已屬偏低，跟高音質的Tidal更不能比。新規則可能加大這樣的差距、對小眾音樂尤然。這也引起了關於串流平臺公平分潤的討論：在Spotify開出第一槍後，會對整個行業造成什麼樣的改變？又會如何影響藝人們創作音樂的方式？都還有待觀察。

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