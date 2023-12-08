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沒有黑鍵比較好彈？看看「新白鍵」鋼琴再說吧！

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲（photo from microscope-net.com）
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【文/MUZIK】

一般擁有52個白鍵與36個黑鍵、全尺寸的88鍵標準鋼琴，可以演奏24個調性的各種曲目。但如果一部鋼琴只有白鍵、沒有黑鍵，也就是把一個8度內的12個音高抽掉了5個、不再有升、降音，那它看起來、聽起來會是怎麼樣的呢？

日本一家顯微鏡器材公司Micronet就曾突發奇想，在樂器展銷會上推出了這樣一部名為「新白鍵」（Sinhakken）的機型，因為拿掉了黑鍵、只留白鍵，所有按鍵都變得一樣、不再有長短寬窄高低的差別——外觀看起來似乎是比一般的琴更流暢漂亮了，但演奏起來，是否還能表現出像一般琴那樣的「深度」與「色彩」？不妨看看影片，體驗一下「新白鍵版本」的德布西《兒童天地》之〈老頑固〉（Doctor Gradus ad Parnassum）吧。

據演奏的鋼琴家表示，雖然幾乎可以用C大調、沒有升降音的音階來彈所有曲子，但這樣沒有黑鍵的旋律，聽起來好像已經不是原曲，而是另一首作品了。

他也解釋，「新白鍵」的弦數其實跟一般鋼琴一樣，只是把黑鍵的擊弦機構拿掉而已。

除了失去24個大小調以及與每個調性相伴的色彩、只能使用白鍵轉調，要彈這部「琴鍵都一樣」的樂器，指法勢必都得重練；而且對調音師來說，這種「創意」可能也是個夢魘啊。

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