萊比錫歌劇院將聘新任音樂總監
【文/MUZIK】
萊比錫歌劇院（Oper Leipzig）宣布，經過該院合唱團指揮及團員、獨奏家樂團及布商大廈管弦樂團代表、加上音樂媒體人Volker Hagedorn組成的委員會票選，決定將自2025-26樂季起，聘請克羅埃西亞指揮Ivan Repušić 為新任音樂總監。
Repušić師從 Igor Gjadrov、Vjekoslav Sutej，是克羅埃西亞當地培養的音樂人才，現為慕尼黑廣播管弦樂團首席指揮、柏林德意志歌劇院（Deutsche Oper Berlin）首席客座指揮、威瑪國家管弦樂團（Staatskapelle Weimar）準首席指揮。
萊比錫歌劇院行政總監Tobias Wolff表示，非常高興能請到如此熱情且廣受讚譽的指揮：「他對劇院發展的願景鼓舞人心，其與出色歌手們的廣泛關係，則是我們領導團隊的真正財富。」
Repušić很快就會在11月29日與萊比錫歌劇院首次合作，指揮演出莫札特《魔笛》。
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