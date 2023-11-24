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買座位都不行？大提琴家搭英航受阻 呼籲正視問題

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲（©Ollie Ali）
▲（©Ollie Ali）

【文/MUZIK】

幾個月前，知名大提琴家Sheku Kanneh-Mason曾經批評英國航空公司拒絕讓他攜帶樂器登機。如今，他再次呼籲改進航空公司關於攜帶樂器旅行的規定。

Kanneh-Mason指出：「很多時候，在某個環節總是出現問題。在我看來，需要的只是更高效、更一貫的方法。」

去年九月，儘管Kanneh-Mason提前到達機場並預訂了兩個座位（一個給自己、一個給他的珍貴1700年Matteo Gofriller大提琴），這位英國大提琴家仍然被攔、無法登上英國航空公司的航班，這迫使他不得不重新再訂從布加勒斯特回倫敦希斯羅的航班。

他說這花費了超過三倍的費用，更糟的是：「在機場做了一切正確的準備和預訂，然而仍可能在任何階段出現問題，這真是令人沮喪。」

包括音樂家工會在內的團體，現在呼籲政府審查攜帶樂器旅行的規定，因為他們的成員報告稱「收入顯著損失」。

在英國，目前各航空公司的協議存在差異。國際音樂家聯合會的Benoît Machuel表示，不可預測性是最大的問題：「大多數航空公司沒有攜帶樂器的相關規定。即使有規定，有時也未一貫執行。」

攜帶樂器的不可預測性，「對那些無法負擔購買第二個座位的表演者造成了巨大的財務影響。」Machuel表示，政策需要反映美國的法律，即將樂器視為手提行李：「美國和加拿大的原則是，在乘客提前到達的前提之下，如果您的樂器適合放在行李架上或座位下，就允許帶上飛機。」

Musicians’ Union國際部門主管Dave Webster表示，在機場莫名出包，對音樂家的打擊真的很大：「音樂家沒有足夠的信心，能夠攜帶他們的樂器參加海外的專業演出，並確保樂器在他們手中完好無損。」

Webster進一步說明：「正是這類突發的危險事件。讓音樂家在攜帶樂器旅行時感到焦慮。作為一個行業，我們希望完全消除這種情況。……我們已經看到了一些令人震驚的例子，樂器不得不放在貨艙裡，拿出來時破損不堪，無法演奏。這不像你可以到另一邊隨便拿一把樂器，那是你的樂器，是一件非常個人的物品……雖然不得不預訂另一個座位比把它放在貨艙裡好，但與此同時這是一筆相當大的開銷。」

針對改進的要求，針對去年九月Kanneh-Mason的經歷，英國航空公司的一位發言人則表示，這是由於系統錯誤。他們正在與協力廠商交涉，以確保這種情況不再發生。

英國政府交通部的一位發言人則表明，這個方面仍交由各個運營商自行決定。

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