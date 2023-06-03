彈吉他不只酷 還有五類好處

【文/MUZIK】

一向受到年輕族群歡迎、素有求愛神器地位的吉他，除了易於攜帶、適合伴唱，其實學起來，也像學習許多樂器一樣，能讓人得到許多間接的收穫，例如增加記憶力與認知能力等，目前的研究，已經發現這種活動對大腦相當有益，具體又可從五個面向得到印證：

1.增強工作記憶

彈吉他能讓人變聰明？沒錯，因為背譜、記和弦，都是增進記憶技巧的有效方式，而這樣的能力，正是解決問題與執行事務之所需。

進一步分析，所謂記憶的技術，包括了演奏時記住和聲的進行，大腦會習慣於 更快更準確地記下音符。

演奏能促進聽覺記憶的發展，這關乎記住聲音與辨別聲音，也能鍛鍊工作記憶（working memories）——記得快記得準，才會彈得好——而更強的工作記憶，並不僅限於音樂領域，重組與應用資訊的能力，同樣也能應用在生活的各個方面，讓人學習成績進步、專業技術升級。

2.加強專注力

彈奏吉它時需要協作，也就是手部動作與視譜速度的互相協調，才能保持專注。這樣的活動讓人學到如何摒除其它干擾、專心致志於眼前的任務，從而練出更深入、更持久的專注，進一步讓演奏者表現得更好。

除了「專心」本身，在訂定彈奏的目標、透過一段又一段的專注練習來完成目標的過程之中，還可以訓練時間管理的能力，讓人活得更有效率。

當然，持續專注為生活帶來的種種好處，更是毋須贅言，所以學習吉他確實可謂自我投資的優選之一。

3.動作更靈活

演奏吉他顯然是強化肌肉運動能力的一大妙法，不論撥或彈，都需要熟練的手技與指技，也就練到了手與臂的肌肉，對複雜技巧和精準程度的要求，更連帶加強了眼—手的協調。

除了砥礪技巧，學習與演奏音樂還能讓人愉快、富有創造力，對身心發展皆具正面助益。

4.保持腦部可塑性、預防認知能力下降

彈吉他除了讓人心情愉快，還因為強話了記憶、持續注意力、解決問題的能力，而增強了關鍵的心智能力；親身參與「演奏樂器」這類活動帶來的挑戰，會創造新的神經傳導路徑、從而刺激大腦可塑性（plasticity），甚至能促進神經元生長、大幅改進認知表現，對高齡者來說，這些都是對抗認知衰退、預防失智的重要環節。

5.強化空間邏輯

空間邏輯涉及解譯與運用三維空間的天賦，除了讓人很會認路，更是數學、自然科學，還有解決問題需要的關鍵能力。

當吉它彈奏者進入運用運用指板的階段，就必須理解把位、琴弦、手指之間的空間關係，透過動手操作這個結構，而練就技巧，也同時強化了感知物體方向與形狀的敏銳度——或者反過來說，擁有操作空間介面的優良技巧，會讓人用起指板更輕鬆、才不容易「迷路」。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》