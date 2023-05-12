快訊

行人地獄？汽車綠燈直行撞死未依號誌走行人穿越道女子

幕後／朱立倫5/17徵召最強人選 周一二朱郭侯「會前會」

登上拜魯特舞臺的首位黑人歌唱家 班布麗逝世

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

在拜魯特音樂節演出的第一位黑人歌手、職業生涯長逾30年的非裔美籍次女高音班布麗（Grace Bumbry），5月7日以86歲高齡於維也納福音醫院（Evangelisches Krankenhaus）辭世。

去年10月20日，班布麗搭機從維也納飛往紐約，在班機降落前15分鐘中風、送往紐約皇后區Health +醫院治療，12月8日回到維也納，此後即數度進出醫院、直至離世。

1937年1月4日，班布麗生於聖路易，父親是鐵路行李工，母親是學校老師。他就讀Ville’s Sumner高中時，參加合唱團，並贏得KMOX廣播電臺贊助的才藝比賽，還包括聖路易音樂學院的獎學金，卻因為黑人身分未獲入學；後來參加CBS的Talent Scouts節目，並進入波士頓大學藝術學院與西北大學，而且遇到了他後來在西方音樂學院（Music Academy of the West）的導師Lotte Lehmann。

班布麗的入行，起於母親帶他聆賞女低音Marian Anderson的獨唱會，這位1955年進入紐約大都會歌劇院的黑人聲樂家啟發了他，而班布麗自己後來也與Leontyne Price、Shirley Verrett、George Shirley、Reri Grist、Martina Arroyo等同行 ，成為鼓勵黑人歌劇演唱者的一代標竿。

1958年，班布麗在大都會歌劇院年度甄選（Met National Council Auditions）中獲勝，同年巴黎首演，1960年以《阿依達》的Amneris一角，第一次登上巴黎歌劇院。接下來幾年，華格納之孫Wieland Wagner請他參演拜魯特華格納音樂節新製作的《唐懷瑟》，與Wolfang Windgassen、Victoria de los Angeles、Dietrich Fischer-Dieskau等頂尖名角同臺，結果竟招來多達200封抗議信——日後班布麗2021年接受訪問時回憶：「我記得在美國遭受的歧視，所以在德國又怎麼會不一樣呢？……我知道我必須站起來、讓他們看到我的主張。高中時，老師與雙親教我，我跟其他人沒有不同，沒有比較好、也沒有比較差，任何時候，都要努力做到自己的極致。」

不過樂評對他1961年7月23日在拜魯特的演出，大都給予正面評價。

引起注意的班布麗很快受到當時美國第一夫人賈桂琳．甘迺迪邀請，為白宮國宴獻唱；1962年11月初登卡內基廳；1963與1964年又完成了倫敦皇家歌劇院與米蘭史卡拉歌劇院的初秀；1965年10月7日，他終於以《唐卡羅》的Eboli在紐約大都會歌劇院首度亮相——而他在該院最後一場全本歌劇演出，是1986年11月3日的《阿依達》，扮演的當然仍是Amneris。

大都會行政總監Peter Gelb評述，歌劇界會永遠感謝這位非裔美籍先鋒巨星。1967年，他隨雙親坐在Rudolf Bing的包廂看《卡門》，主演班布麗就成為他最早知曉的歌劇明星，這次經驗深深烙印在他年少的心靈之中，成為早期影響他追求藝術職涯的重要因素，就如班布麗以極為出色的表現，影響了數代不分種族的年輕人一樣。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

歌劇界梅莉史翠普偕夫來台 台上台下都「國王與女王」

聲樂界平權標竿 傳奇女中音葛蕾絲班布麗逝世

63年代理劃下句點 福茂唱片將停止販售Decca品牌產品

車禍重生拿金牌 林品任赴日演奏心中最愛協奏曲

相關新聞

倫敦HMV唱片旗艦店將重新開幕

擁有超過百年歷史的英國唱片連鎖經銷商HMV，2019年進入破產管理程序之後，便關閉了設在倫敦的旗艦店。該公司稍後由Sunrise Records購得，並仍以HMV的品牌在英國營運。而隨著HMV 2022年開始轉虧為盈，他們位於牛津街363號的舊店今年也將「迎來戲劇性的轉折」、重新開張。

登上拜魯特舞臺的首位黑人歌唱家 班布麗逝世

在拜魯特音樂節演出的第一位黑人歌手、職業生涯長逾30年的非裔美籍次女高音班布麗（Grace Bumbry），5月7日以86歲高齡於維也納福音醫院（Evangelisches Krankenhaus）辭世。

樫本大進×巴克斯 二重奏之夜席捲南北

擔任柏林愛樂樂團首席超過13年的樫本大進（Daishin Kashimoto），在樂團事務活動繁忙之際，依然積極以獨奏家身份活躍於古典樂壇，近幾年更參與許多室內樂演出。這兩週，樫本大進將與他的二重奏夥伴巴克斯（Alessio Bax）再度共同來台，先後於屏東（5/7）、台北（5/9）、台南（5/12）三地演出，帶來莫札特、布拉姆斯、普羅高菲夫的經典名作。

63年代理劃下句點 福茂唱片將停止販售Decca品牌產品

1961年創立並開始代理英國Decca品牌在臺銷售的福茂唱片公司宣布，自5月3日起停止這項業務、不再進口或生產Decca產品，現有庫存將銷售至8月28日為止；而福茂旗下的非Decca商品則不受影響。

艾索普接下愛樂管弦樂團首席客座指揮

英國的愛樂管弦樂團（Philharmonia Orchestra）宣布，自2023-24樂季起，任命艾索普（Marin Alsop）為首席客座指揮。

元素的聲音——週期表鍵盤 開創「聲化」新紀元

以往人類常常自認是地球上唯一擁有創造語言、文字、音樂能力的物種。但隨著科技的進步，我們才發現除了動物們會用聲音溝通，連植物、甚至細菌，都會發出聲音。如今，非只生物，連無生物都能讓人「聽見音樂」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦