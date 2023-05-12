登上拜魯特舞臺的首位黑人歌唱家 班布麗逝世

【文/MUZIK】

在拜魯特音樂節演出的第一位黑人歌手、職業生涯長逾30年的非裔美籍次女高音班布麗（Grace Bumbry），5月7日以86歲高齡於維也納福音醫院（Evangelisches Krankenhaus）辭世。

去年10月20日，班布麗搭機從維也納飛往紐約，在班機降落前15分鐘中風、送往紐約皇后區Health +醫院治療，12月8日回到維也納，此後即數度進出醫院、直至離世。

1937年1月4日，班布麗生於聖路易，父親是鐵路行李工，母親是學校老師。他就讀Ville’s Sumner高中時，參加合唱團，並贏得KMOX廣播電臺贊助的才藝比賽，還包括聖路易音樂學院的獎學金，卻因為黑人身分未獲入學；後來參加CBS的Talent Scouts節目，並進入波士頓大學藝術學院與西北大學，而且遇到了他後來在西方音樂學院（Music Academy of the West）的導師Lotte Lehmann。

班布麗的入行，起於母親帶他聆賞女低音Marian Anderson的獨唱會，這位1955年進入紐約大都會歌劇院的黑人聲樂家啟發了他，而班布麗自己後來也與Leontyne Price、Shirley Verrett、George Shirley、Reri Grist、Martina Arroyo等同行 ，成為鼓勵黑人歌劇演唱者的一代標竿。

1958年，班布麗在大都會歌劇院年度甄選（Met National Council Auditions）中獲勝，同年巴黎首演，1960年以《阿依達》的Amneris一角，第一次登上巴黎歌劇院。接下來幾年，華格納之孫Wieland Wagner請他參演拜魯特華格納音樂節新製作的《唐懷瑟》，與Wolfang Windgassen、Victoria de los Angeles、Dietrich Fischer-Dieskau等頂尖名角同臺，結果竟招來多達200封抗議信——日後班布麗2021年接 受訪 問時回憶：「我記得在美國遭受的歧視，所以在德國又怎麼會不一樣呢？……我知道我必須站起來、讓他們看到我的主張。高中時，老師與雙親教我，我跟其他人沒有不同，沒有比較好、也沒有比較差，任何時候，都要努力做到自己的極致。」

不過樂評對他1961年7月23日在拜魯特的演出，大都給予正面評價。

引起注意的班布麗很快受到當時美國第一夫人賈桂琳．甘迺迪邀請，為白宮國宴獻唱；1962年11月初登卡內基廳；1963與1964年又完成了倫敦皇家歌劇院與米蘭史卡拉歌劇院的初秀；1965年10月7日，他終於以《唐卡羅》的Eboli在紐約大都會歌劇院首度亮相——而他在該院最後一場全本歌劇演出，是1986年11月3日的《阿依達》，扮演的當然仍是Amneris。

大都會行政總監Peter Gelb評述，歌劇界會永遠感謝這位非裔美籍先鋒巨星。1967年，他隨雙親坐在Rudolf Bing的包廂看《卡門》，主演班布麗就成為他最早知曉的歌劇明星，這次經驗深深烙印在他年少的心靈之中，成為早期影響他追求藝術職涯的重要因素，就如班布麗以極為出色的表現，影響了數代不分種族的年輕人一樣。

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