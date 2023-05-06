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63年代理劃下句點 福茂唱片將停止販售Decca品牌產品

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲（圖：取自福茂唱片網站）
▲（圖：取自福茂唱片網站）

【文/MUZIK】

1961年創立並開始代理英國Decca品牌在臺銷售的福茂唱片公司宣布，自5月3日起停止這項業務、不再進口或生產Decca產品，現有庫存將銷售至8月28日為止；而福茂旗下的非Decca商品則不受影響。

這也表示，往後Decca品牌在臺灣市場，將全部回歸母公司、由環球音樂經營。

福茂代理Decca後期，Decca其實先在1980年被寶麗金集團收購，該集團1992年購入福茂六成股分、使其成為寶麗金集團的一員「Decca Records Taiwan Ltd.」，並可使用Decca商標；環球1999年收購寶麗金之後，福茂除了於2002年買回自己在環球手上的全部股分、恢復獨立公司身分，並繼續代理大部分Decca古典音樂唱片多年。如今，隨著「福茂笛卡」時代結束，Decca在臺福茂、環球雙代理的狀態，也走到了終點。

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