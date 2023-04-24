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肝病殺了路德維希？ 貝多芬遺髮再探秘

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

1827年以56歲之齡去世的貝多芬，一生飽受失聰、腸胃症、肝病等諸多健康問題困擾。過去，研究者們就曾試圖從貝多芬的遺髮裡找出遺傳物質，但一直未能成功。如今，藉著更先進的技術，科學家終於以他遺留下來的頭髮成功萃取DNA進行檢測，並將結果發表於《Current Biology》期刊。

研究團隊從8個保留貝多芬頭髮鎖匣取樣——其中一個未能留存可供研究的DNA、一個樣本已被證偽、還有一個看似屬於猶太女性——，最後以來自同一個歐洲人、而且符合貝多芬逝後預期損壞狀況、可合理推定確實來自其人的5匣樣本，定序了他2/3的染色體組，由此推敲他苦於各種疾病的原因。

他們指出，貝多芬天生就易於患上肝病，他的DNA裡可以辨識出好幾個肝病的危險因子，其中一個基因變異甚至讓患病的風險提高為三倍。加上據史料記載，貝多芬又好杯中物，而且研究團隊還發現，貝多芬起碼在離世前幾個月就已得到B型肝炎，多重因素交互作用之下，無疑讓貝多芬的肝臟處境雪上加霜。

雖然沒有找到關於失聰與消化問題，像是下腹劇痛或是長期腹瀉的遺傳學線索；但發現的證據可以指出，消化方面的狀況不太可能是乳糖不耐症、乳糜泄或腸躁症所致。

儘管這分研究依然不能確定貝多芬的主要死因，且限於古老樣本的品質與對基因致病的了解有限，無法確知他受到B型肝炎病毒感染的時間，可是也揭發了另外一個引人暇想的趣味之處：研究人員找來與貝多芬擁有同一位16世紀祖先的今人、比較他們的DNA，結果Y染色體竟非同宗——這代表貝多芬的某位直系祖先可能有婚外情，因此得到了非屬該家族婚配男性的Y染色體，而他或許就是來自這段關係的非婚生子女。

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