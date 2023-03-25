「西班牙吉他之魂」帕博羅．塞恩斯— 維耶加斯 5月登臺巡迴

【文/MUZIK】

擁有「西班牙文化傳播的使者」、「吉他傳奇塞哥維亞的繼承者」美名的吉他演奏家帕博羅．塞恩斯—維耶加斯（Pablo Sáinz-Villegas），將於5月13、14、17日在臺中國家歌劇院中劇院、高雄衛武營音樂廳、臺北國家音樂廳，接連帶來最具代表性的西班牙吉他名曲，包括阿爾班尼士的《西班牙組曲》選曲、《阿斯圖里亞斯—傳奇》、《馬約卡島（船歌）》; 葛拉納多斯的《憂傷舞曲》、《安達魯西亞》；泰雷加《阿拉伯綺想曲》；羅德里哥《祈禱與舞蹈——向法雅致敬》、吉梅內斯《路易斯．阿隆索的婚禮》以及泰雷加《阿拉伯綺想曲》選曲等吉他經典樂曲，以深厚情感與精湛琴藝，展現西班牙吉他之魂。

交響吉他領域的領導者

塞恩斯—維耶加斯自從與紐約愛樂及指揮大師德．布格斯在林肯音樂中心的首次合作以降，演出足跡遍布四十個國家以上，並受邀與世界頂尖樂團如柏林愛樂、芝加哥交響、以色列愛樂、洛杉磯愛樂、西班牙國家交響樂團等演出，讓他成為交響吉他領域的領導者，國際古典吉他界的中流砥柱。

讓足球場沸騰 八萬觀眾起立歡呼

塞恩斯—維耶加斯的熱情放射力有多強烈? 從馬德里的聖地牙哥．伯納烏足球場上、現場超過8萬5千位觀眾的音樂會，全場觀眾起立為塞恩斯—維耶加斯的吉他演出歡呼，以及舉行於亞馬遜河上的飄浮舞台，音樂會激情高昂的盛況，即可窺見一二。

《紐約時報》曾讚譽塞恩斯—維耶加斯：「大師級的演奏，擁有令人無法抗拒的滿腔熱情」，他以滿腔熱情，緩慢抒情讚吟詩頌，舞曲的形式親切輕盈、感人浪漫。從吉他樂曲多以地名命名，就可看出民族音樂來自傳統的活力與熱情，藉由極具西班牙文化代表性的吉他名曲，樂友們自然融進一趟西班牙靈魂的音樂旅程。

與電影跨界合作 積極推展西班牙古典吉他曲目

塞恩斯—維耶加斯曾與西班牙國家交響樂團，在指揮璜侯．梅納帶領下演出羅德里哥三首為吉他及交響樂團而作的協奏曲，包括著名的《阿蘭輝茲協奏曲》。他也為Harmonia Mundi錄製專輯《Americano》，涵蓋美洲大陸豐沛的音樂遺產，現為索尼古典旗下的專屬藝術家。

塞恩斯—維耶加斯跨域演奏古典經典、也與潮流脈動與時俱進，積極推動西班牙古典吉他曲目的廣泛發展，為許多新作進行世界首演，其中更包括屢獲奧斯卡的電影音樂作曲家約翰．威廉斯第一首吉他作品《Rounds》，以及Tomás Marco、David del Puerto、Sergio Assad等作曲家的作品。

西班牙吉他之魂帕博羅．塞恩斯-維耶加斯 魔幻六弦的恣意撩撥

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